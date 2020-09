Fantastic Beasts 3 reprend officiellement la production britannique

Dans une récente interview avec Cinema Blend, Eddie Redmayne, lauréat d’un Oscar, a révélé une mise à jour de la production sur Bêtes fantastiques 3 en confirmant qu’ils ont repris le tournage de l’aventure fantastique il y a deux semaines. Cette nouvelle survient plus de six mois depuis que le projet a été temporairement suspendu en raison de la pandémie en cours.

« C’est intéressant parce que nous avons commencé à tourner maintenant. » Dit Redmayne. «Nous en sommes à deux semaines, et encore une fois, c’est un tout nouveau processus. C’est une toute nouvelle norme. Tester fréquemment, masques. Et je me suis demandé, en fait, si les masques affecteraient la créativité, d’une certaine manière. C’était peut-être un peu ignorant, mais je pensais simplement qu’en tant qu’humains, nous avons besoin d’interaction pour nous susciter les uns des autres. Ce qui est vraiment rassurant, c’est qu’il s’agit d’un processus différent, mais on a toujours l’impression qu’il fait pétiller et que tout le monde travaille au sommet de sa forme. »

Le troisième versement de la Bêtes fantastiques films et le onzième film de toute la franchise Wizarding World n’est pas le seul projet de haut niveau de Warner Bros. qui a pu revenir sur le plateau ce mois-ci avec Matt Reeves » Le Batman a également repris sa production britannique la semaine dernière.

Le sans titre Bêtes fantastiques 3 comprendra à nouveau le retour du lauréat d’un Oscar Eddie Redmayne comme Newt Scamander, Katherine Waterston comme Tina Goldstein, Dan Fogler comme Jacob Kowalski, Alison Sudol comme Queenie Goldstein, Ezra Miller comme Credence, Jude Law comme Albus Dumbledore, Jessica Williams comme professeur Eulalie Hicks, et Johnny Depp comme Grindelwald.

Le troisième volet sera à nouveau réalisé par David Yates à partir du scénario écrit par J.K. Rowling et Steve Kloves. Il devrait sortir en salles le 12 novembre 2021.

Le film précédent dans le Harry Potter franchise prequel, Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald, a gagné 653 millions de dollars au box-office mondial. Les deux premiers Bêtes fantastiques les films ont été réalisés par David Yates, d’après un scénario de J.K. Rowling et produit par David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves et Lionel Wigram.