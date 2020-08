Un groupe de quatre membres de la famille et d’amis se rend dans l’espace et développe des super pouvoirs qu’ils doivent utiliser pour vaincre un riche scientifique qui est parti en mission spatiale avec eux dans le film de 2005, «Fantastic Four». Le film basé sur l’équipe de super-héros Marvel est la deuxième tentative de faire un film basé sur l’équipe et le premier à voir réellement le jour.

C’est un film bizarre pour moi. C’est la réputation de l’un des films décevants, mais il a eu suffisamment de succès pour obtenir une suite. Je finis toujours par m’amuser à chaque fois que je regarde ce film, mais quand je ne le regarde pas, mais que j’y repense, je me souviens qu’il n’était pas très bon. C’est peut-être l’un de ces mauvais films avec lesquels je peux juste m’amuser. C’est peut-être mieux que ce que nous lui attribuons. Quoi qu’il en soit, c’est certainement mieux que la tentative de redémarrage en 2015.

Il y a deux parties du casting que j’apprécie vraiment. Avant Captain America, Chris Evans joue Johnny Storm, également connu sous le nom de Human Torch. La torche humaine était ma partie préférée des bandes dessinées «Fantastic Four» et du dessin animé «Fantastic Four» des années 90. Je pense qu’Evans fait un excellent travail pour capturer son esprit et sa personnalité. Il y a clairement quelque chose de spécial en lui qui brille au-delà de ce film. Vous pouvez voir la future star qu’il deviendrait, mais nous ne savions pas qu’il serait facilement reconnu comme Captain America. L’autre membre de la distribution qui me démarque est Michael Chiklis dans le rôle de Ben Grimm, également connu sous le nom de The Thing. Alors que Chiklis ressemble à lui-même en jouant à Grimm avant l’accident qui lui a donné des pouvoirs, il fait un excellent travail pour vous faire croire qu’il est la Chose.

Alors qu’Evans et Chiklis sont excellents dans leurs rôles, les trois autres stars principales laissent beaucoup à désirer. Ioan Gruffold est un acteur parfaitement bien, mais il fait un travail terrible en tant que chef d’une équipe de super-héros. En tant que Reed Richards, je crois que Gruffold est un scientifique qui espère en savoir plus sur les nuages ​​d’énergie cosmique. Mais je ne peux pas le croire en tant que M. Fantastique. Le personnage a toujours été un peu idiot à cause de ses pouvoirs, mais Gruffold ne fait pas le travail idiot pour lui. Pendant ce temps, Jessica Alba ne brille pas vraiment en tant que fille invisible. C’est un autre cas d’actrice qui ne convient pas au rôle. Elle n’est pas une super-héros féminine. Elle n’est pas mal, elle n’est tout simplement pas bonne. Le vrai problème avec ce film est Dr. Doom. Julian McMahon est un excellent acteur et le Dr Doom est l’un des meilleurs méchants de Marvel, lorsqu’il est écrit correctement. Celui-ci tombe sur le scénariste. McMahon a fait de son mieux pour faire d’un rôle mal écrit une menace, mais il est juste apparu comme ringard. L’écriture de ce personnage ne rend pas service à McMahon et au Dr Doom.

En fin de compte, je me suis encore amusé à revoir ce film. Malgré toutes mes critiques de ce film, je l’ai encore apprécié. Mais, en regardant ce que j’ai regardé, c’était vraiment stupide. Je ne sais pas où cela se situe dans le domaine des films de super-héros. Si c’était dans le MCU, ce serait le pire du groupe. Mais, en tant que production de la 20th Century Fox, c’est quelque part au milieu. Je ne sais pas pourquoi j’aime ça quand il est allumé, mais je le fais, et je suis heureux d’avoir pris le temps de le regarder à nouveau.

Classement: 2.5 étoiles sur 5

Que pensez-vous de « Fantastic Four »?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.