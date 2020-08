Si Fantasy Island est devenue l’une des séries les plus populaires de l’histoire de la télévision, c’est à cause de sa prémisse fascinante: une île énigmatique où les gens payaient pour réaliser toutes sortes de rêves, qui allaient des aspects les plus innocents à le plus sombre, mais toujours avec des rebondissements qui laissaient toutes sortes de leçons à chaque visiteur et avec lui au public qui vivait les illusions de ses yeux. Bien que plusieurs épisodes de Fantasy Island aient été caractérisés par leur essence sombre, la surprise était plus grande lorsque Blumhouse s’est intéressé à réinventer les bases d’une histoire d’horreur pure.

Cet îlot de fantaisie renouvelé part du même point, mais il ne faut pas longtemps pour changer de cap en déformant les aspirations en cauchemars et en véritable lutte pour la survie. Le pari risqué pourrait fonctionner si le film montrait l’île comme lieu d’apprentissage et de violence comme un moyen nécessaire pour y parvenir dans une société aussi vide que traumatisée, une construction qui aurait même pu en faire un héritier potentiel de The Game of Fear. (2004).

Il est clair que le projet essaie au départ avec un groupe de visiteurs qui ont beaucoup de problèmes à surmonter, mais le scénario ne définit jamais d’objectifs ni le public auquel il s’adresse. Il en résulte une combinaison d’éléments qui ne recherchent aucun type de réflexion, mais plutôt des itinéraires plus simples axés sur une simple imitation et un simple impact visuel. Un mélange qui comprend des teintes de Lost (2004), The Horror Cabin (2011), Westworld (1973; 2016), Saw she-même, et juste un peu de Fantasy Island que nous avons rencontré, résultant en un authentique Un chaos narratif qui ne captivera guère les fans de la série des années soixante-dix, mais qui ne contribuera sûrement pas beaucoup aux amateurs d’horreur qui n’y trouveront rien de nouveau.

Non moins regrettable est le nouveau M. Roarke car, bien que Michael Peña fasse du bon travail qui part du suspense pour la construction du propriétaire du lieu, ses motivations sont si faibles qu’elles laissent plus de doutes que de certitudes. Cela l’éloigne de ces psychopathes particuliers que le cinéma a donnés, comme c’est le cas d’Hannibal Lecter ou de Jigsaw, mais cela rend également impossible toute relation avec le personnage mythique de Ricardo Montalbán. Il n’est pas le seul touché, car si le reste du casting fait un travail acceptable, la mauvaise construction de l’histoire rend difficile l’identification avec leurs personnages respectifs et tout intérêt pour leur destin.

Tout cela conduit à une mauvaise utilisation de la torture pornographique, un sous-genre qui peut être extrêmement puissant lorsqu’il est bien travaillé -Le massacre du Texas (1974) qui continue de briller plus de 45 ans plus tard-, mais qui devient tristement célèbre quand il ne contribue pas rien que de la violence gratuite, comme c’est le cas dans ce film.

Bien qu’incompréhensible pour beaucoup, il est un fait que la réinvention de Fantasy Island avait un potentiel pour le monde dans lequel nous vivons. Malheureusement, les doutes entourant le projet ont fini par se réaliser, devenant ainsi l’un des revers les plus douloureux de Blumhouse et l’un des représentants les plus regrettables de la terreur contemporaine.

Titre original: Île fantastique

An: 2020

Réalisateur: Jeff Wadlow (Action ou Vérité)

Acteurs: Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale

Date de sortie:27 août 2020 (MX)

revue critique

Luis Miguel Cruz Un jour, je rejoindrai les X-Men, la Rebel Alliance ou la Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.