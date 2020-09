Farah Khan a été arrêtée en banlieue alors qu’elle sortait pour un rendez-vous au salon et formait même les paparazzi. Regardez la vidéo ci-dessous.



Bombay

Mis à jour: 17 septembre 2020 13h21

Farah Khan enseigne aux paparazzi à porter des masques lorsqu’elle en offre un de son propre sac; Regarder la vidéo

Farah Khan n’est pas une habituée des paparazzi, mais lorsque la chorégraphe-cinéaste sort, les paparazzi s’assurent de la capturer. Mercredi, Farah a été arrêtée dans la banlieue alors qu’elle sortait pour un rendez-vous au salon. Les plaisanteries de Farah avec les paparazzi sont toujours un succès et aujourd’hui, ce n’était pas différent. Alors qu’on la voyait entrer dans le salon les cheveux tous attachés, elle en sortit avec un fabuleux brushing et de superbes cheveux.

Dans la vidéo, on peut voir Farah sortir du salon. Mais avant de se préparer à poser pour les caméras, la cinéaste a remarqué que l’un des photographes ne portait pas de masque. Ainsi, en plus de le scolariser, Farah a même fouillé dans son sac et remis un masque au photographe. «Arre, tu mask pehen na yaar», a été entendu Farah dans la vidéo. Farah a gardé sa tenue simple et confortable pour la visite du salon.

Regardez la vidéo ci-dessous:

Farah Khan, qui est très actif sur Instagram, s’était récemment lancé dans l’application de partage de photos il y a quelques semaines pour souhaiter à Rajkummar Rao son anniversaire. Elle partage souvent des clichés de ses triplés car ses filles ne manquent jamais d’étonner ses fans et ses adeptes avec leurs poses de yoga. Le trio apparaît souvent sur son Instagram alors que Farah partage des clichés amusants et adorables de ses enfants. Jetez un œil ci-dessous:

