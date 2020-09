Deepika Padukone et Katrina Kaif portaient des saris de ceinture noire assortis par Sabyasachi il y a quelques années. Selon vous, qui l’a porté le mieux?

Écrit par



Priyanka Mody



17 septembre 2020 17h56 Mode Faceoff: Deepika Padukone ou Katrina Kaif: Qui portait mieux le sari de ceinture Sabyasachi?

Vous vous souvenez de l’époque où les saris lehenga étaient une chose? Eh bien, ce n’était pas seulement populaire parmi les gens, mais même les principales dames de Bollywood ont donné leur approbation au saree lehenga. Les saris lehenga ne sont pas devenus des rideaux classiques avec l’ajout de ceintures à la mode qui resserrent la taille. On se souvient que Katrina Kaif et Deepika Padukone ont été l’une des premières célébrités à monter dans ce train à la mode et semblent toujours impressionnées par la tendance.

Cela nous amène au sujet en cours aujourd’hui. Il y a quelques années à peine, Deepika Padukone et Katrina Kaif ont opté pour les saris ceinture noire de Sabyasachi et ont laissé les températures s’envoler. Deepika Padukone a gardé les choses à la mode dans un saree lehenga avec une jupe coupe sirène remplie de broderies dorées rouillées partout. Ajoutant à cela, elle l’a porté avec un chemisier plongeant qui montrait suffisamment de peau. Aucun sari n’est complété par un drapé et l’actrice de Yeh Jawaani Hai Deewani a rendu justice au tissu noir soigneusement plissé sur ses épaules.

Ajoutant une touche tendance à tout cela, une ceinture en cuir noir cloutée qui cintrait sa taille accentuant toutes les bonnes courbes. En ce qui concerne le style, elle a gardé les choses glamour dans une queue de cheval en désordre, une peau éclatante et des yeux charbonneux.

Passant au regard suivant, Katrina Kaif avait l’air tout resplendissante dans la merveille noire. Au lieu d’une bralette, son chemisier présentait un décolleté plongeant accompagné de manches pleines. Le look était définitivement un gagnant car elle a drapé le neuf mètres de manière classique et l’a attaché avec une ceinture assortie. Tout à fait le contraste avec le look glamour de Deepika, Kaif a gardé les choses décontractées avec des cheveux lisses et un maquillage minimal et nous sommes fans!

En ce qui concerne ces looks particuliers, nous avons adoré le fait que Deepika ait apporté un peu plus de punch avec son maquillage et ses cheveux glamour!

Que pensez-vous de cela? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

