Cela fait trois ans que Fat Trel et YOWDA se sont connectés sur de la cire pour leur EP collaboratif, Fat N Ugly. Depuis, ils ont continué leur grind solo avec plusieurs projets sortis. Yowda, par exemple, a connu une période difficile en 2019 avec la sortie de plusieurs projets alors que Trel est actuellement fraîchement sorti de son dernier projet, Big Homie.

Trel et YOWDA se sont maintenant reconnectés pour la suite de Fat N Ugly de 2017. Fat N Ugly 2 de Trel et YOWDA comprend six titres de sinistres trap music avec des apparitions invitées de We G Wak, qui figure sur « Nervous », et Bishopwithdajuice, qui rejoint Trel et YOWDA sur « Peace Of Mind ». C’est une courte écoute qui dure un peu plus de 15 minutes, mais cela ne vous déçoit pas si vous attendez une nouvelle collaboration de Trel et YOWDA.