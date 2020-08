Le réalisateur Marco Pontecorvo a tourné son film «Fátima» entièrement sur place au Portugal, non seulement pour l’authenticité, mais parce que le gouvernement portugais a également créé un programme spécial d’incitation au cinéma, accordant à la production un crédit d’impôt.

Le film, sorti via PVOD et dans les salles le 28 août, est basé sur des événements historiques de 1917 lorsque trois jeunes enfants ont rapporté avoir vu la Vierge Marie dans le village rural de Fatima, au Portugal, alors qu’ils étaient dans les champs. Les apparitions ont amené les croyants à affluer sur le site.

Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, Pontecorvo fait ses débuts au long métrage anglais dans le récit de l’histoire. L’ancien directeur de la photographie de «Game of Thrones» a cherché à trouver les bonnes villes pour filmer. Il s’est appuyé sur la décoratrice Cristina Onori pour transporter les téléspectateurs et la production jusqu’en 1917. Ensemble, ils ont exploré, s’installant dans les villes de Tapada de Mafra, Coimbra , Tomar, Lisbon et Cidadelhe pour servir de décor.

Onori a fouillé dans des photographies d’archives de la période précédant son voyage au Portugal et a commencé à regarder des briques dans les villages locaux, les champs et les églises en imaginant ses décors.

Cidadelhe, dans le nord-est du Portugal, a été l’endroit idéal pour Onori pour construire le village agricole car une grande partie de celui-ci n’avait pas été touchée par la construction moderne. «J’ai ajouté des oliveraies et des champs de blé», dit-elle en ajoutant qu’elle et Pontecorvo avaient voyagé dans tout le Portugal pour trouver le bon village. Même alors, elle dit: «Ce n’était pas du tout facile. Mais Cidadelhe était comme une ville fantôme et tant de bâtiments et de maisons existaient encore.

Mais il y avait encore des éléments qu’elle devait ajouter pour que le paysage paraisse habité et réel. «J’ai dû tellement ajouter au paysage», explique Onori. Et comme certaines maisons n’avaient pas de toiture, Pontecorvo s’est appuyé sur VFX pour terminer l’emplacement en post-production.

Pour le monastère, Onori est retourné dans la capitale du pays, Lisbonne, pour trouver une véritable église.

Un autre ensemble clé était la maison de Lucia. Avec autant de films axés sur l’enfant de 10 ans qui vit les apparitions, il était impératif de trouver la bonne maison. Au final, la maison a été construite sur une scène sonore au Portugal. «Nous n’avions pas de place pour l’équipe de tournage», explique Onori à propos d’autres possibilités. Avec la scène sonore, l’équipage pourrait avoir la flexibilité d’ouvrir les murs et de déplacer le décor selon les besoins de Pontecorvo.

Onori a veillé à rester aussi réaliste que possible en ce qui concerne sa palette de couleurs. Elle a choisi le marron, le beige et le naturel pour les couleurs prédominantes, car «le bleu était trop cher pour ces personnes à cette époque».

Elle a ajouté: «Il était important que nous restions au Portugal car Fatima elle-même a une importance culturelle et une attraction touristique majeure pour le pays.»