Federation Kids & Family et TeamTO, leader européen du divertissement pour enfants, unissent leurs forces sur la nouvelle série humoristique animée «Presto! School of Magic », une retombée du long métrage d’animation de Studiocanal à succès« The House of Magic ».

Federation Kids & Family reprendra la série sur les marchés internationaux en dehors de la Chine. Sur le point d’être lancé cet automne, «Presto! School of Magic »est produit par TeamTO avec les partenaires belges Panache Productions et La Compagnie Cinématographique.

Les diffuseurs français M6 et Canal Plus ont déjà commandé la série. Il tourne autour d’un groupe d’enfants talentueux et curieux qui rêvent de devenir magiciens, dont Dylan et Lisa qui sont de nouveaux élèves de l’école qui était autrefois un ancien manoir. Chaque enfant a une raison différente de fréquenter l’école, mais ils ont une chose en commun: une passion pour l’illusion, la conjuration et l’art de la magie.

“Presto! School of Magic »était une sélection officielle au Cartoon Forum 2017 où la productrice de la série, Corinne Kouper, a été récompensée deux fois en tant que productrice de l’année en 2010 et 2015. Kouper, qui est derrière des émissions et des films populaires tels que« Mighty Mike », «Angelo Rules» et «Yellowbird the movie» ont également remporté deux Emmy Awards et un Pulcinella Award.

«Nous sommes ravis de commencer ce partenariat avec nos bons amis de Federation, une entreprise qui – comme TeamTO – s’est imposée comme un acteur de premier plan sur le marché mondial des enfants», a déclaré Guillaume Hellouin, président et cofondateur de TeamTO. «Nos visions créatives pour Presto! Les écoles de magie sont parfaitement alignées, ce qui en fait un choix idéal à distribuer à tous nos amis du monde entier », a déclaré Hellouin.

Monica Levy, responsable des ventes chez Federation Kids & Family a souligné que «TeamTO a une solide réputation en tant que l’un des studios les plus créatifs de l’industrie aujourd’hui, et leurs productions uniques partagent les mêmes valeurs haut de gamme qui complètent nos titres premium existants. ”

“‘Presto! School of Magic ‘est une série incroyable qui contient tous les ingrédients exceptionnels pour inspirer les enfants amoureux de la magie du monde entier, et le moment choisi pour une production aussi stimulante et exceptionnellement conçue est parfait », a ajouté Levy.