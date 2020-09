▲ C’était agréable de rencontrer ces pièces, dit l’un des fondateurs d’Enanitos Verdes Photo gracieuseté de l’artiste

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Lundi 31 août 2020, p. a11

The Immune Songs, du musicien argentin Felipe Staiti, sont des chansons intemporelles et animées qui sont restées sauvées pendant des années, mais qui ont été dépoussiérées et réveillées de leur léthargie pendant la quarantaine par le Covid-19, qui a maintenu le monde statique.

Staiti est co-fondateur des Green Dwarfs, qui fêteraient cette année quatre décennies d’expérience, mais en raison de la pandémie, le groupe de rock a eu une pause forcée, ce qui a été l’occasion pour le guitariste de se concentrer sur la récupération de ses chansons immunisées, enregistrées dans son studio. , il y a plusieurs annees.

Los Enanitos Verdes sont un point de référence rock dans votre langue; Le groupe est né à Mendoza, en Argentine, en 1979, avec Marciano Cantero, Daniel Piccolo et Felipe Staiti. Parmi ses thèmes sont restés indélébiles La Muraille Verte, la Lamentation bolivienne, Far Amores, Daylight et je t’ai vu dans un train.

Staiti a discuté avec La Jornada de son EP, qui aura un deuxième épisode, avec cinq autres chansons après décembre. Comme son nom l’indique, ce sont tous des chants immunitaires, en accord avec ces temps où l’immunité est nécessaire dans la quarantaine que nous avons vécue dans le monde, a-t-il expliqué.

Cette situation, dérivée de l’urgence sanitaire, a-t-il poursuivi, «elle m’a aussi attaquée et affectée, mais elle m’a aidé parce que j’ai commencé à désarchiver des chansons que j’avais enregistrées, que personne n’avait entendues ou n’avait fait partie d’aucun projet. Ces thèmes ont – sans aucun doute – un esprit et quelque chose qui est resté intact au fil du temps ».

Batteries, basses et guitares

De ces chansons, certaines d’il y a 20 ans, si je ne vous dis pas, vous ne réalisez pas le moment de leur création, car elles sont intemporelles, c’est pourquoi j’ai décidé de les réveiller de cette léthargie, avec des sons comme la batterie, les basses et les guitares. , qui étaient comme ils ont été enregistrés à l’origine.

Il était accompagné d’amis musiciens, tels que Natalio Faingold, Didier Turdelo et Gerardo Lucero. La plupart des guitares sont celles documentées au moment où elles ont été enregistrées chez lui sur Gutemberg Street, Mendoza, Argentine, ainsi que mixées et masterisées par Gustavo Borner à Los Angeles, Californie.

Le musicien a expliqué: j’ai 10 chansons complètement finies et mixées; J’ai donc décidé de les diviser en épisodes; la première apparition est avec cinq chansons immunitaires, qui auront des vidéos et je les publierai sur des plateformes, chacune, jusqu’en décembre; ce travail est, en fait, une façon de faire face à la pandémie qui nous a tant touchés.

Dans ces chansons, le musicien a admis qu’il parle de situations du cœur telles que Y yo resista, Correré et La tierra que danza, cette dernière est l’une des plus belles de celles qui composent l’album; Il parle de la façon dont la Terre tourne et change les perspectives des ombres en fonction de la lumière, bien qu’en réalité il soit difficile d’expliquer une chanson car ce sont des sensations et des sentiments. Le premier épisode est complété par les thèmes Blues de blues et Depuis que je t’ai vu.

Concernant l’activité des Green Enanitos, le musicien a commenté: Nous étions sur le point de commencer une très grande tournée aux Etats-Unis et au Mexique, dans ce dernier nous allions nous produire en avril dernier à l’Auditorium national, puis la date est passée à Octobre, mais ce sera impossible, car les spectacles en direct reviendront jusqu’à la fin, après la pandémie.

Il a admis: «Je ne crois pas aux concerts en streaming, parce que nous savons ce que signifie être en direct, la chaleur des gens, les regards directs et le plaisir de ce contact, de respirer le même air, sont des choses que nous ne pourrions pas vivre aujourd’hui. Il est impossible d’accepter une transmission virtuelle, car ce serait comme une sorte d’acteur de cinéma, qui filme pour que plus tard le film puisse être vu depuis un fauteuil ».

Avec la conviction qu’il va falloir s’adapter à son époque, Staiti a affirmé: «C’était agréable de retrouver mes chansons, de leur donner forme, de les partager et de me libérer; ils sont le résultat indéniable de la quarantaine.