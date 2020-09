Après des années à être l’un des points les plus importants Akibahara, Japon, Sega a annoncé que son Bâtiment 2 il fermera définitivement, laissant derrière lui toute son histoire.

Ce bâtiment, dont le vrai nom est Bâtiment Sega Akibahara Kigo, ouvert en 2003 et est devenu l’un des monuments les plus importants et emblématiques du Japon depuis son ouverture.

Son influence a toujours été énorme et elle s’est consolidée dans le cadre de la culture des joueurs au cours des 17 années où elle a ouvert ses portes comme l’un des sites de jeux d’arcade qui ont résisté au changement de génération.

Les ouvriers du lieu ont remercié la préférence du public et le soutien reçu pendant tant d’années avec un message simple:

« L’ensemble du personnel souhaite exprimer, du fond du cœur, notre sincère gratitude pour le soutien aimant que vous apportez à notre établissement depuis tant d’années. »

Depuis août, Sega a annoncé que sa salle de jeux allait fermer, mais aucune date n’a été donnée ou quoi que ce soit du genre. L’annonce était simplement un avis de clôture remerciant les gens pour leur soutien.

Bien que pour l’instant il n’y ait pas de réponse concrète de Sega pour expliquer la fermeture, il a été dit que c’est une conséquence de la pandémie et du faible afflux de personnes dans les attractions face à face du monde.

Cependant, on sait également que les ventes et les revenus générés par le bâtiment Sega Akibahara Kigo étaient en baisse depuis un certain temps avec une tendance à la baisse très nette.

L’avenir et le présent des jeux vidéo sont loin des salles communes et bien que le bâtiment 2 ait refusé de l’accepter, la réalité l’a finalement surmonté et il devra fermer. Il restera dans l’histoire comme l’un des sites qui ont donné vie à Akibahara en tant que centre de la culture geek au Japon et l’un des sites les plus importants pour cette communauté au monde.