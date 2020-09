La colombienne Fidelio, l’une des sociétés à la croissance la plus rapide d’Amérique latine, a fait son troisième grand dévoilement à la Conecta Fiction en Espagne, révélant cette fois-ci une alliance de codéveloppement multi-titres pour l’Espagne et l’Amérique latine avec Amor y Lujo, basé à Barcelone, à la tête par Andrea H. Catalá, Javi Ferreiro et Almudena Monzú.

Le premier titre est «Picadero», une série néo noir créée par la scénariste et rédactrice d’histoire espagnole Almudena Monzú, co-fondatrice de la société barcelonaise Amor y Lujo, qu’elle a lancée en 2016 avec le producteur-réalisateur vénézuélien Andrea H. Catalá. Au cours des dernières années. il a fourni des services de production, tout en constituant son propre portefeuille de projets.

«Picadero» est un thriller policier qui s’inspire des «Mataharis» du réalisateur espagnol Iciar Bollaín et des grands classiques de la police.

Il suit les cas de Llanos, une détective qui s’installe à Barcelone pour échapper à un sombre passé familial et vit des secrets et des scandales de la bourgeoisie de la ville. Cela l’amène à découvrir le Queer Underground de la ville et les acquis et les misères de la société catalane.

Spirituel et avec un sens raffiné de l’ironie, Llanos guide le public – s’adressant parfois directement à lui – à travers toutes les couches de la société barcelonaise, comme un Sam Spade au style «Fleabag» ajoutant une nouvelle ampleur à la figure d’un film noir gumshoe.

“Les téléspectateurs sont très conscients de la tradition littéraire du détective privé où l’image d’un enquêteur masculin est si ancrée que c’est vraiment un grand avantage pour les femmes qui sont considérées comme beaucoup moins suspectes”, a déclaré Monzú. Elle a ajouté: «Il y a aussi beaucoup de regards privés féminins. 30% des détectives en Espagne sont des femmes. Mais cette image ne s’est pas inscrite dans l’imaginaire collectif.

Le développement sera dirigé par Monzú, assisté de Mauricio Leiva Cock de Fidelio, qui l’aidera à transformer ses concepts et ses idées en un format de série.

Le projet a déjà attiré l’attention de grands noms du firmament d’écriture espagnol, comme Isabel Peña, la co-scénariste lauréate du prix Goya de l’Académie espagnole de tous les films de Rodrigo Sorogoyen. Horaire le permettant, Peña fera partie d’une salle d’écrivain déjà forte.

Amor y Lujo a une ligne d’intérêt très claire en tant que créateurs, a déclaré Catalá à Variety.

«Nous sommes très intéressés à revoir les genres et à explorer ce qui arrive à l’imagination érotique dans le contexte mondial d’aujourd’hui. Si vous voyez les projets que nous développons, il y a des facettes des deux, un remaniement du genre et des éléments Queer, et ils ont généralement une forte charge érotique.

Les synergies suscitées par l’alliance soulignent les nouvelles opportunités que la coproduction ouvre aux créateurs de contenu indépendant.

«Nous avons très vite réalisé les affinités que nous partageons car nos partenaires sont des écrivains, des créateurs cherchant à explorer de nouvelles possibilités. Nous avons très tôt vu une opportunité de collaborer. Ce fut une belle relation interentreprises », a déclaré Juan Diego Villegas, partenaire producteur de Fidelio.

Catalá a ajouté: «Pour nous, Fidelio, en raison de sa vaste expérience, est devenu le centre commercial de notre projet et nous donne une excellente porte d’entrée vers un marché plus large.»