FilmRise, studio de cinéma et de télévision et diffuseur indépendant d’AVOD, a acquis les droits exclusifs en Amérique du Nord pour le cinéma et le numérique sur le long métrage documentaire primé «Deep In Vogue».

Le voguing est une forme de danse stylisée née à la fin des années 1980 et qui rappelle les salles de bal de Harlem des années 1960. Fait intéressant, il a connu un regain de popularité dans le nord de l’Angleterre, engendrant un mouvement connu sous le nom de Northern Vogue. Les danseurs du nord ont formé des «maisons» qui visent autant à être un groupe de soutien qu’à la danse, avec des «mères de maison» dévouées à la tête de ces maisons.

«Deep in Vogue» célèbre les histoires colorées, queer, émotionnelles et politiques de Northern Vogue et de ses habitants. Au cours d’une année, les cinéastes Dennis Keighron-Foster et Amy Watson ont développé une relation avec les mères de la maison et leurs membres et ont tracé la préparation du Vogue Ball de Manchester Icons avec The House of Suarez, The House of Decay, The House. des cartes et la maison du ghetto.

À travers des interviews et des séquences de performances sur la musique de Crazy P et CVNT Traxx, certains des thèmes explorés incluent la politique interne de Vogue à la politique plus externe, comme la privation des droits de la jeunesse noire, les questions LGBT, un État-providence en baisse, une pénurie de des espaces artistiques et des modes d’expression, une scène gay réductrice et commercialisée et un manque d’espaces sûrs pour ceux qui sont différents.

Le casting comprend Joshua Hubbard, Lenai Khirey et Asttina Mandella.

Le film a été présenté en première au BFI Flare Film Festival 2019 à Londres, a remporté le prix du public 2019 au GAZE International LGBT Film Festival et a eu sa première sur la côte est au NewFest 2019 OutCinema de New York.

Le PDG de FilmRise, Danny Fisher, a déclaré: «Ce documentaire émouvant est un merveilleux ajout à notre bibliothèque de nombreux films LGBTQI. Tout comme «The Miseducation of Cameron Post» et «Divine Divas», ce film met en lumière les individus qui trouvent acceptation, amour et espace d’expression sûr après des années de sentiment d’aliénation.

FilmRise sortira «Deep In Vogue» le 18 septembre. L’accord a été négocié par Max Einhorn, vice-président des acquisitions chez FilmRise et les cinéastes Amy Watson et Dennis Keighron-Foster.

FilmRise a été fondé en 2012 par les producteurs et financiers Danny Fisher, Jack Fisher et Alan Klingenstein.