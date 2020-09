Au début du film d’horreur surréaliste et sardonique de Natasha Kermani Chanceux (que j’ai vu au Festival du film Fantasia de cette année, en ligne uniquement), la souveraine de Brea Grant, May, se réveille dans la nuit pour trouver un homme devant sa fenêtre, la regardant. Pétrifiée, May siffle à son mari Ted (Dhruv Uday Singh) de se réveiller, lui disant qu’il y a un homme dehors, auquel il répond avec désinvolture: « Chérie, c’est l’homme ». Déconcerté, May demande de savoir de quoi il parle. «L’homme qui vient tous les soirs et essaie de nous tuer». À côté d’elle, May regarde sa partenaire, bouche bée, qui se lève froidement du lit, attrape un club de golf et se dirige vers la porte de la chambre. «Viens, lève-toi, il faut se battre pour nos vies maintenant».

À sa grande surprise, Ted avait raison. Dans une tournure des événements à la Twilight Zone, le même homme masqué arrive chaque soir à sa porte comme un vendeur ambulant, colportant de jolies lames et des querelles dans la cuisine, disparaissant aussi vite qu’il est apparu, apparemment invincible. Ce déjà vu se répète assez souvent pour que May se lasse, incapable de briser sa boucle. Elle poignarde et donne des coups de pied, des coups de poing et des bousculades, mais peu importe la quantité de sang qu’elle verse, l’homme réapparaît chaque nuit, prêt à se battre. Une apparition dans la pénombre, calme comme une bagarre.

Cela peut ressembler à une intrigue particulière ou à une métaphore mélodramatique des étoiles indifférentes au-dessus. Pourtant, ce n’est pas le seul film récent à dépeindre un jeune pris dans les limites d’une boucle temporelle. Il y a seulement quelques mois en juillet, Max Barbakow a sorti son film Palm Springs sur Hulu. Séduisante, enivrante et hilarante, la comédie romantique mettant en vedette Andy Samberg et Cristin Milioti dans le rôle de deux célibataires coincés à jamais au même mariage se double d’un rappel étrange de la dystopie récurrente dans laquelle nous nous trouvons alors que nous nous trouvons en quarantaine chez nous au milieu d’une pandémie.

L’individualisme est la conviction que les besoins personnels sont plus importants que la société et les besoins de la société. Alors que les membres des cultures collectivistes – généralement les cultures orientales – ont tendance à être plus interdépendants, plaçant les obligations sociales et familiales avant tout, les cultures individualistes – typiquement occidentales – mettent davantage l’accent sur le soi. Tout comme le professeur de psychologie Boaz Keysar le souligne, ceux qui grandissent dans des cultures individualistes «aspirent plus souvent à l’indépendance et ont des concepts de soi définis en fonction de leurs propres aspirations et réalisations». En d’autres termes, les Américains sont plus susceptibles de commencer les phrases par le mot «je», ils sont plus enclins à placer les connaisseurs de selfie sur un piédestal et ils sont plus enclins à laisser leurs proches derrière eux pour se lancer dans un voyage pour «trouver eux-mêmes. » Les Américains sont également plus susceptibles de donner à leurs bébés des noms uniques tels que « Nord » ou « Apple ». Tout cela fait partie de l’élan en croissance rapide qui pousse le pays davantage vers l’individu depuis l’ère du baby-boom. après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La conformité était importante dans les années 1950, mais elle n’était pas censée durer. Pendant la Grande Guerre, des hommes se sont portés volontaires à gauche et à droite pour défendre leur pays, mais au moment où la Seconde Guerre mondiale s’est déroulée, être un citoyen modèle ne portait pas tout à fait le même charme. Pourquoi les jeunes hommes devraient-ils mourir pour combattre les guerres des vieillards? En particulier, pourquoi les hommes de couleur devraient-ils mourir pour un pays qui les traite comme des animaux? Le projet a forcé les opposants à se conformer, ajoutant à l’attitude déjà hésitante qui prenait de l’ampleur autour de la jeunesse de la nation. Au moment où le Vietnam a appelé son peuple à quitter ses foyers et à voler à l’étranger pour se livrer à une escarmouche douteuse, presque tout le monde en avait assez.

Même si vous ne saviez presque rien sur la politique, la première guerre diffusée aux États-Unis a montré aux familles des images des hommes dans la jungle sur leurs téléviseurs. La guerre a été introduite directement dans leurs maisons. Les enfants de fleurs ont fleuri, le rock’n’roll a bouleversé les normes de genre, et le chapeau Stetson typique de Cadillac, qui fumait à la chaîne, portait un homme presque disparu. La conformité avait perdu son avantage. L’idée de «normal» de la société a pris le pas sur l’amour libre et la réalisation de soi, tandis que simultanément une période de guerre rentable a conduit l’économie à un plus grand succès financier, ajoutant ainsi à la progression de l’inévitable. Le développement socio-économique n’a fait qu’accroître la montée de l’individualisme.

Bien sûr, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. En fait, il y a beaucoup de positif ici. Dans une certaine mesure, l’individualisme est une partie nécessaire de la croissance. Apprendre à s’aimer pour qui vous êtes nécessite de découvrir qui vous êtes; trouver sa place dans le monde. Benito Mussolini a fait de son mieux pour supprimer l’individualisme dans la Rome d’avant la Première Guerre mondiale en construisant l’EUR, AKA l’Esposizione Universale Roma en 1930. Quartier résidentiel, le quartier devait servir de site à l’Exposition universelle de 1942, où il prévoyait de célébrer le triomphe du fascisme. Les bâtiments ont été construits comme une tactique d’intimidation, pour rappeler au peuple que l’État régnait en maître, conçu pour que l’individu en dessous se sente petit, dénué de sens et jetable.

Les augmentations de l’individualisme sont liées à des augmentations de l’éducation, des revenus des ménages et des emplois de col blanc, comme le rapporte Santos & Grossman dans Science Daily. Vouloir se démarquer de la foule, défendre ses convictions, découvrir ce qui vous rend heureux – ce sont sans aucun doute de bonnes choses. Cependant, avec un individualisme accru, l’empathie diminue. Narcissisme. Adoration des idoles de célébrités. Un manque de perspective partagée avec son voisin, une plus grande implication personnelle, la peur de ceux qui sont perçus comme « différents », la xénophobie, la haine, le sectarisme, le sexisme, le racisme, l’homophobie, le classisme – jusqu’à ce que finalement nous décrochions un animateur d’émissions de télévision qui pardonne avec désinvolture la suprématie blanche en tant que président des États-Unis.

Utiliser des tropes de type Groundhog Day comme un moyen de contester des modèles sociétaux répétés est une tactique cinématographique qui a longtemps intrigué les cinéastes à travers l’histoire. En 2019, le président Trump était en train d’essayer de mettre en œuvre sa politique visant à limiter la capacité des migrants d’Amérique centrale à demander l’asile à la frontière américaine. La scénariste / réalisatrice Gigi Saul Guerrero a sorti son premier long métrage Choc des cultures pour la série Into the Dark de Blumhouse, un portrait graveleux de communautés marginalisées essayant de traverser la frontière américaine, mais se terminant en quelque sorte dans une utopie de style Stepford Wives où chaque jour est le même. Guerrero joue à l’idée d’un nouveau départ, un nouveau départ dans une nouvelle terre, mais finalement ce scénario du 4 juillet fournit un commentaire sur la crise frontalière, illustrant la façon dont les nations impérialistes utilisent des étrangers comme serviteurs sous contrat afin de promouvoir leur agenda capitaliste.

En 2019 Joyeux jour de la mort 2U, Tree Gelbman (Jessica Rothe), sœur de la sororité de Kappa Kappa Gamma, se retrouve prise dans une boucle sans fin, vivant le même jour encore et encore, pour mourir chaque nuit aux mains d’un tueur au visage de bébé.

Quelques semaines à peine avant la suite de Blumhouse de leur thriller comique à succès, Netflix a publié une série limitée intitulée Poupée russe, dans laquelle Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne) est une développeur de jeux de New York qui continue de mourir au hasard à la veille de son trente-sixième anniversaire, pour se réinitialiser au début de la nuit, se regardant devant celle de sa meilleure amie. miroir de salle de bain, maintes et maintes fois. Craignant de perdre la raison, Natasha commence à enquêter sur la raison de sa mort mystérieuse et de ses résurrections soudaines et inaperçues encore plus étranges.

En vivant le même jour encore et encore, en modifiant à chaque fois légèrement les événements dans l’espoir de casser l’affaire et de briser la boucle, Tree et Nadia sont obligés d’accepter leur propre comportement honteux. Comme le fait remarquer Tree dans le premier film Happy Death Day, «Vous savez ce qui est drôle? Vous vivez le même jour encore et encore; vous commencez à voir qui vous êtes ».

En 2017, le réalisateur Sun-ho Cho a sorti son film simplement intitulé Un jour, une histoire sur un homme maudit de répéter le même jour encore et encore jusqu’à ce qu’il trouve un moyen de sauver sa fille d’un destin tragique. Le Festival du film de Sundance 2019 a présenté le film de Johannes Nyholm Koko-di, Koko-da, un drame suédois sur un couple qui part en voyage pour se retrouver, mais finit par répéter les événements de la journée encore et encore alors qu’un entourage ombragé les terrorise dans les bois.

Ce qui est important dans ces films qui voyagent dans le temps, ce n’est pas seulement ce qu’ils ont en commun, c’est quand. Pourquoi deux programmes distincts avec des créateurs entièrement différents représentant tous des jeunes piégés dans le temps, se répétant encore et encore le même jour, plus précisément maintenant, en 2020? Qu’est-ce qui rend ces histoires de voyage dans le temps si opportunes? La réponse est l’individualisme robuste, une marque de fabrique de la civilisation occidentale qui est devenue si normalisée, qu’il faudrait un événement d’une telle ampleur colossale comme une boucle temporelle pour permettre l’introspection nécessaire pour devenir au courant de sa présence.

Pourquoi maintenant, Natasha Kermani et Max Barbakow, deux cinéastes des côtés opposés du globe, auraient-ils tous les deux réalisé des projets de type Groundhog Day sortis simultanément à peu près au même moment? Leurs personnages sont une manifestation de la culture dans laquelle ils résident. May et Sarah pensent qu’il vaut mieux faire cavalier seul, rester là où il est en sécurité et isolé, loin des demandes de tout le monde. Les deux personnages vivent à l’intérieur d’une nation individualiste qui permet leur égocentrisme. Sarah et May ont toutes deux contribué à la destruction de leurs relations personnelles les plus précieuses, et toutes deux doivent cesser d’essayer de fuir le monde pour cacher leur honte. Les deux doivent affronter le passé pour avancer. Si Sarah peut regarder en dehors d’elle-même pour une fois, elle pourrait peut-être découvrir la vérité derrière cet étrange vide dans le désert qui l’a entraînée dans une réception nuptiale sans fin. Si May peut se permettre d’être suffisamment vulnérable pour demander et fournir de l’aide à ses concitoyens, un acte qui serait normalement considéré comme complètement hors de caractère pour une fille qui se targue de ne jamais tendre le cou pour personne, elle pourrait chance de vaincre son agresseur une fois pour toutes. Agir au nom de l’équipe plutôt que de l’individu pour le bien de plusieurs est une leçon qui incomberait à de nombreux clients qui refusent de suivre les directives en cas de pandémie pour apprendre avant qu’il ne soit trop tard.

La boucle temporelle est un mécanisme de narration si puissant, et elle est plus pertinente que jamais en 2020, une année où chaque jour ressemble exactement à la veille. La prévalence des films de type Groundhog Day dans notre climat cinématographique actuel est à la fois le résultat d’un individualisme croissant et sauvage, en particulier dans le monde occidental, ainsi que des limbes infinis dans lesquels nous nous trouvons quotidiennement. Compte tenu de l’ère de l’empathie qui l’emporte sur l’ego, il est logique que nos films servent de réplication de notre attitude en tant que culture. Tout comme le motif du masque dans Lucky sert de reflet indésirable de l’agitation intérieure des personnages auxquels ils préfèrent ne pas faire face, de même, les noces sans fin à Palm Springs agissent comme un catalyseur pour nous forcer, le spectateur, pour considérer notre propre état mental. Quels actes habituels régressifs et bornés répétons-nous quotidiennement qui aboutissent toujours à la même conclusion décevante? Comment pouvons-nous nous mettre en travers de notre chemin?

Attacher une signification à l’état émotionnel d’un protagoniste et le placer dans un environnement en écho permet une exploration appropriée de la condition humaine. En engageant une étude de personnage dans un espace aussi limité et confiné, l’accent est déplacé du récit typique vers une enquête plus approfondie, un décollement des couches de la personne, un peu comme une poupée russe. La nouvelle capacité de l’individu à voir son effet sur les autres prend une perspective plus collectiviste, acquérant ainsi l’empathie nécessaire pour changer en tant que personne et avancer dans la chronologie.

May et Sarah ne sont que deux personnes qui apprennent à se débarrasser de leurs habitudes égoïstes pour recommencer. Tout comme le météorologue Phil Connors réalisant enfin qu’il devrait cesser sa tendance individualiste à se mettre avant tous les autres pour atteindre la fille de ses rêves, nous pouvons, nous aussi, jeter une clé dans la machine et recommencer. Nous pouvons prendre ce temps coincé à la maison, vivre le même jour encore et encore pour grandir, non pas en tant qu’individus, mais en tant que peuple. Tout ce qu’il faut pour vraiment arrêter une mauvaise habitude dans ses traces est de reconnaître le modèle.

