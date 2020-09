C’est peut-être surprenant que Kim Cattrall n’ait pas encore fait la une d’un feuilleton. En tant que Samantha Jones sur «Sex and the City», sa sournoiserie et sa manière avec un jeu de mots se sont révélées comme des dissimulations élégantes du besoin profond du personnage. Au cours des saisons suivantes, alors que la coque protectrice était retirée, Cattrall a montré une fluidité et une profondeur dans le jeu d’un personnage dont la cassabilité fournissait certains des mélodrames les plus profonds et les plus satisfaisants de la série.

C’est dommage, alors, que dans «Filthy Rich», son nouveau drame Fox, Cattrall n’ait jamais vraiment eu l’occasion de creuser. En tant que Margaret Monreaux, la matriarche d’une riche famille de télévangélistes dans le sud des États-Unis, Cattrall joue à la fois un douteux Accent louisianais et note soutenue de compétence douce et assurée. Malgré toutes sortes de difficultés familiales, Margaret reste à la fois au top de la situation et imperturbable à un degré qui coupe tout ce que nous savons que Cattrall peut faire. Comme Scarlett O’Hara, Margaret semble persuadée qu’elle n’aura plus jamais faim, mais ce qu’un téléspectateur aspire vraiment à une émission intitulée «Filthy Rich», c’est de voir sa principale dame se nourrir du paysage.

À savoir: dans le pilote, Margaret apprend que l’avion de son mari Eugene est tombé et qu’il (Gerald McRaney) est porté disparu. Cette révélation n’a pas le temps d’exister seule, ni même d’avoir le poids artificiel d’une tournure de feuilleton, avant la révélation de trois enfants de son mariage extérieur, qui ont tous la possibilité de bousculer les Monreau. l’image publique et le réseau de télévision dont ils sont propriétaires. Face à des bouleversements qui fatiguent même les personnes les plus équitables, Margaret serre simplement la mâchoire et avance.

Tout cela se déroule dans un milieu qui semble étrangement hors du temps. Les télévangélistes de l’école Jim Bakker ont, aujourd’hui, cédé la place au suaver et à des tenues plus numériquement indigènes comme l’église de Hillsong. (C’est pourquoi, par exemple, sur “The Righteous Gemstones” de HBO, la famille est consciemment présentée comme un retour en arrière.) Et ce n’est pas que ce ne serait peut-être pas plus scandaleux pour le grand public si l’enfant d’un La prédicatrice (Melia Kreiling, la progéniture d’Eugene, Ginger) s’est révélée être une travailleuse du sexe en ligne, mais les détails de son travail semblent datés, tirés d’une compréhension de la vie en ligne dans les journaux locaux du soir. Le fait que rien de tout cela ne semble réel n’empêche les opportunités de prendre de grandes fluctuations – tant de travail reste à faire pour nous amener à croire même à la situation de base.

Le créateur de la série Tate Taylor, qui a écrit et réalisé le pilote, sait comment s’amuser. Ses films «Ma», dans lesquels Octavia Spencer lorgne les lycéens, et «The Girl on the Train», dans lequel Emily Blunt avale des bouteilles de gin Nalgene, ont apporté une douce bouffée de détritus à un multiplex autrement dominé par le groupe de discussion goût des blockbusters. Donc, étant donné un acteur principal assez capable de gérer du matériel sauvage et une prémisse qui, pour ses défauts, contient la possibilité de quelque chose de très intelligent, c’est dommage qu’il ne puisse pas faire plus avec «Filthy Rich», une émission dont les trois premiers les épisodes ne se révèlent pas assez sales pour le public ou aussi riches que Cattrall le mérite.