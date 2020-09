Filtrent-ils Do it by Kimberly Loaiza? sa nouvelle chanson en anglais | Instagram

La youtuber, Chanteuse et mannequin Kimberly Loaiza La plus grande gentillesse Il avait annoncé à ses followers qu’il sortirait une nouvelle chanson en anglais, mais il semble qu’ils l’avaient divulguée à l’avance, il est intitulé « Fais le ».

Depuis le 15 septembre dernier, « Do it » est sur une chaîne de télévision. Youtube appartenant à Fanboy Universe, la chanson du couple Juan de Dios Pantoja qui d’ailleurs n’a pas partagé d’informations sur son nouveau single semble avoir été divulgué.

Quiconque s’est consacré au partage de la pièce électronique apparente de Kimberly Loaiza a une couverture sur laquelle vous pouvez voir ce qui suit: « Dimitri Vegas & Like Mike, Kim Loaiza FT Azteck », en plus des mots « Do it » en grand et dans certaines couleurs, bien que a peu de reproductions et a reçu plusieurs commentaires, cela dure environ 3:35 minutes.

La chanson est électronique, elle n’est pas complètement en anglais, elle a aussi quelques parties en espagnol, c’est Javier « El Zorrito » youtubero qui a partagé sur Twitter qu’il avait déjà entendu la chanson de Kim Loaiza, et qu’il n’a visiblement pas aimé, provoquant un émoi parmi certains les internautes.

Cette publication a suscité la polémique parmi certains utilisateurs qui affirment que ce n’est pas la chanson de l’interprète de « Don’t be jalous », d’autres disent que c’est le nouveau single qu’il s’apprêtait à lancer dans peu de temps comme il l’a annoncé.

Bien que Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja n’aient pas fait de commentaires là-dessus, il se peut qu’en fait ce ne soit pas la chanson que La Lindura Mayor, ou peut-être qu’ils n’ont pas réalisé ce qui s’est passé.

Au moment où les critiques sont venues immédiatement, en particulier pour les paroles de la chanson que beaucoup ne trouvent pas correctes, en raison de la manière d’être de la chanteuse et de la religion qu’elle professe, car certaines phrases ressemblent aux paroles d’une mélodie de reggaeton.

Nena, ne t’inquiète pas, ce n’est pas la musique, ce n’est qu’une chanson éditée par des comptes de fans, ce n’est pas la chanson, tu peux aussi voir qu’elle ne fait que répéter les mêmes paroles et aussi parce que celle qu’ils ont publiée commence avec un rythme différent » , partagé @ Brendac91139710.

Habituellement, quand d’autres chansons ont été divulguées, qu’elles soient du couple ou de l’individu, elles partagent immédiatement un commentaire sur leurs réseaux sociaux, pourtant jusqu’ici et un jour après avoir « filtré » ni Pantoja ni Loaiza « n’ont fait de commentaires.

Ils disent que la chanson est quelque peu répétitive, beaucoup a été critiquée parce qu’ils prétendent qu’elle a trop d’autoréglage dans la partie où il parle anglais, même s’il s’agit d’une chanson électronique, dans laquelle l’autoréglage est généralement utilisé.

Certains internautes pour défendre Kimberly commentent que tous les chanteurs utilisent l’autoréglage, et encore plus dans les chansons électroniques, cependant il semble que Loaiza ait un peu exagéré avec la sienne, la collaboration était déjà annoncée depuis longtemps, donc en En réalité, l’inconnu de savoir si la chanson est dans l’original ou non restera en suspens, jusqu’au moment où quelqu’un de l’équipe jukilop commentera quelque chose à ce sujet ou décide de sortir la vraie chanson.

Peut-être pour Kimberly Loaiza c’est déjà quelque chose de normal, le fait de recevoir certaines critiques pour sa façon de travailler, ses projets et surtout sa musique, heureusement au fil des mois et des années elle a appris à faire face aux commentaires négatifs des haineux La même chose se produit avec Juan de Dios.

Si effectivement « Do it » est le projet qu’il espérait lancer, ses millions de followers l’aimeront sûrement, la musique électronique est un nouveau marché sur lequel ils envisagent peut-être d’avancer, pour le moment peut-être le simple fait d’être collaborer avec de grandes personnalités est déjà un exploit pour Kim.

