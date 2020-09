Folklore, le huitième album de Taylor Swift, égale le record de la première place du Billboard

Mardi 8 septembre 2020, p. 7

Madrid. Le 24 juillet, Taylor Swift a sorti Folklore, son huitième album studio. Le record a été un tel succès qu’il a conduit le chanteur à égaler le record de Whitney Houston au numéro un du palmarès Billboard 200.

Selon Billboard, l’album de la star a passé six semaines consécutives en tête des charts, soit un total de 46 semaines au n ° 1 de ses huit albums studio. Ce record était déjà détenu par Houston, qui a atteint ce jalon avec son album éponyme de 1985, Whitney de 1987, la bande originale du garde du corps de 1992 et I Look to You de 2009.

The Beatles, 132 semaines

Folklore est aussi le premier album en quatre ans à passer six semaines consécutives en tête du classement, après Drake’s The View en 2016, en plus d’être le seul album à réaliser cet exploit cette année.

Pendant ce temps, Adele a actuellement 34 semaines au numéro un, mais si Swift veut remporter le premier prix dans tous les domaines, il lui faudra encore quelques mois. Les Beatles ont passé 132 semaines au sommet grâce à 19 de leurs emplois.

Le folklore, composé pendant le verrouillage du coronavirus, comprend un total de 16 pistes plus une piste bonus.

De plus, il a eu la collaboration d’artistes tels que Bon Iver, William Bowery et Jack Antonoff. Le clip vidéo de Cardigan, le premier single de l’album, a balayé YouTube, où il a dépassé les 58 millions de vues.