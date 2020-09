Vous pouvez toujours compter sur Réseau alimentaire pour embrasser l’esprit d’Halloween tout au long de la saison, et malgré une pandémie, cette année ne fera certainement pas exception.

En fait, cette saison proposera plus de programmes d’Halloween que jamais auparavant!

Les détails du communiqué de presse…

Food Network offre des sensations fortes et des frissons dédiés à la saison la plus effrayante de toutes avec près de 35 heures de programmation thématique, la plus, mettant en vedette des vitrines hors de ce monde sur le thème d’Halloween et des œuvres sensationnelles d’art comestible. Food Network fait entrer les téléspectateurs dans l’esprit d’Halloween avec nouvelle série Outrageous Pumpkins, retour des saisons de Halloween Baking Championship et Halloween Wars, ainsi que des promotions Gâteaux Halloween Freakshow, Halloween Wars: Légendes, Route vers les guerres d’Halloween et Les pires cuisiniers d’Amérique: la rédemption d’Halloween, ainsi que des épisodes thématiques de séries récurrentes.

«Food Network a été la destination de choix pour Halloween au fil des ans, offrant une programmation qui met en valeur le bord de votre siège, des compétitions angoissantes avec des créations d’Halloween époustouflantes auxquelles les téléspectateurs s’attendent et adorent», a déclaré Courtney White, présidente , Réseau alimentaire. «Avec de nouvelles séries comme Outrageous Pumpkins qui sortent du studio de l’action, ainsi que des favoris de retour comme Halloween Baking Championship et Halloween Wars, cette saison ne manquera pas de livrer tous les frayeurs et délices que les fans espèrent.»

Sur Dimanche 13 septembre à 20 h HE / PT, Road to Halloween Wars revient pour mettre en valeur la prochaine récolte talentueuse de sculpteurs de citrouilles, d’artistes de gâteaux et de sucre, prêts à participer à la nouvelle saison de Halloween Wars. Observez comment ces guerriers d’Halloween s’entraînent dans les semaines et les mois précédant le début de la compétition, et ne manquez pas la nouvelle saison diffusée directement après le dimanche 13 septembre à 21 h HE / PT. L’animateur Jonathan Bennett revient pour défier six équipes composées d’un sculpteur de citrouilles expert, d’un artiste de gâteau et d’un maître artiste du sucre, alors qu’ils créent des expositions comestibles terriblement amusantes et complexes sur cinq épisodes qui sont effrayants car savoureux. Leurs créations sont jugées par le décorateur de gâteaux primé Shinmin Li, maître des effets spéciaux de films d’horreur Todd Tucker, et un panel rotatif de juges invités célèbres, y compris Guillermo Díaz (Scandale), Jocelin Donahue (Insidious: Chapitre 2), Marisol Nichols (Riverdale), Katie Sarife (Annabelle rentre à la maison) et Jeremy Ray Taylor (IL). La dernière équipe debout remporte 50 000 $.

Pour la toute première fois, trois équipes composées de champions en titre d’Halloween Wars s’affrontent pour voir qui remportera la spéciale de deux épisodes. Halloween Wars: Legends, diffusé le dimanche 18 octobre à 21 h HE / PT et le dimanche 25 octobre à 21 h HE / HP. Chaque épisode présente les champions de retour en compétition dans des défis sur le thème d’Halloween qui présentent des rebondissements à chaque coin, alors que les équipes visent à impressionner les juges Shinmin Li et Todd Tucker avec leurs incroyablement effrayants affichages d’Halloween pour 20000 $ et le droit de se vanter ultime de Halloween Wars!

Nouvelle série Outrageous Pumpkins débutera le dimanche 13 septembre à 22 h HE / PT. Dans cette série en quatre parties animée par Alyson Hannigan, un passe-temps traditionnel d’Halloween passe au niveau supérieur alors que sept sculpteurs de citrouilles experts s’affrontent sur un terrain de jeu de citrouille en plein air pour le titre de Champion de la citrouille scandaleuse et une friandise d’Halloween de 25000 $. Chaque semaine, les sculpteurs s’affrontent dans deux défis scandaleux qui testent leur créativité et leurs prouesses de citrouille alors qu’ils sculptent des scènes défiant la gravité qui célèbrent Halloween, avec le marionnettiste et artiste Terri Hardin et le maître sculpteur de citrouilles Ray Villafane jugeant chacun de leurs mouvements.

Dix boulangers talentueux de partout au pays s’affrontent pour créer des friandises terriblement savoureuses lors de la nouvelle saison de Halloween Baking Championship, première le lundi 14 septembre à 21 h HE / PT. Animé par Carla Hall, les nerfs et les compétences des concurrents sont testés comme jamais auparavant alors qu’ils se frayent un chemin à travers une maison hantée débordant de défis à travers sept épisodes. Les juges Stephanie Boswell et Zac Young se joignent à Carla pour déterminer dont les desserts diaboliquement délicieux rapportent 25 000 $ et le titre de Champion de la pâtisserie d’Halloween. Pour plus d’Halloween Baking Championship, ne manquez pas les épisodes spéciaux mettant en valeur les meilleurs moments, les plus scandaleux et les plus amusants des saisons précédentes le lundi 14 septembre à 22 h HE / PT et le lundi 21 septembre à 22 h HE / PT.

Quatre anciennes recrues de Worst Cooks reviennent au Boot Camp dans le nouveau spécial Halloween, Les pires cuisiniers d’Amérique: Halloween Redemption, en première le dimanche 11 octobre à 22 h HE / PT. Les chefs Anne Burrell et Carla Hall accueillent à nouveau les espoirs culinaires pour un essai de rédemption, car ils doivent apprendre à faire passer les vacances pour la nuit la plus effrayante de l’année – Halloween. Les recrues commencent par préparer un plat en utilisant un ingrédient mystérieux qui leur a été attribué; après qu’Anne et Carla aient choisi leurs équipes, les chefs leur apprendront à faire un buffet pour un rassemblement d’Halloween. Afin de gagner une mise à niveau de cuisine d’une valeur de 5000 $ et le droit de se vanter, les recrues doivent impressionner un panel d’experts culinaires, y compris tout un groupe de fanatiques d’Halloween.

Entrez dans le plaisir d’Halloween dans la série de quatre épisodes Halloween Freakshow Cakes, avec doubles premières le dimanche 18 octobre à 22 h HE / PT et le dimanche 25 octobre à 22 h HE / HP. Dans chaque épisode de cette confrontation de gâteaux unique en son genre co-animée par Vivian Chan et Zac Young, trois artistes sinistres de gâteau entrent dans une tente de spectacle parallèle pour concocter les gâteaux les plus effrayants imaginables. Le boulanger qui présente le design de gâteau le plus imaginatif et le plus effrayant remporte 10000 $ et le titre de champion Halloween Freakshow.

Pour plus de plaisir saisonnier, les téléspectateurs peuvent également s’attendre à des épisodes sur le thème d’Halloween de The Big Bake, ainsi qu’à des épisodes thématiques spéciaux de Delicious Miss Brown, Girl Meets Farm, The Kitchen et The Pioneer Woman dans la programmation de jour du week-end de Food Network.