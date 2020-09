«For Life», une coproduction entre Sony Pictures Television et ABC Studios, a suspendu le tournage vendredi en raison de résultats de tests de coronavirus contradictoires sur le plateau.

Plusieurs personnes impliquées dans la production ont d’abord été testées positives pour COVID-19, puis ont reçu des résultats négatifs lors de tests ultérieurs, selon des sources à Variety. On ne sait pas exactement combien de personnes ont reçu de tels résultats de test, et si les personnes touchées étaient des acteurs ou des membres d’équipage. Les personnes impliquées dans la production sont soumises à des tests de routine pour le virus respiratoire qui a entraîné un arrêt de production de plusieurs mois dans l’industrie.

«En raison de certains résultats de tests incohérents et par prudence, nous avons suspendu la production plus tôt dans la journée», a déclaré un porte-parole de Sony Pictures Television.

La série ABC, créée par Hank Steinberg et produite par Steinberg et Curtis «50 Cent» Jackson, est centrée sur un homme emprisonné, joué par Nicholas Pinnock, qui obtient un diplôme en droit et entame des poursuites judiciaires pour d’autres détenus tout en luttant pour renverser sa vie condamnation pour un crime qu’il n’a pas commis. Indira Varma, Joy Bryant, Glenn Fleshler, Dorian Missick, Tyla Harris, Mary Stuart Masterson et Boris McGiver sont également à l’affiche.

«For Life» n’est pas la seule production active à être frappée par des résultats de test incohérents.

Chez Jada Pinkett Smith et Will Smith’s Westbrook, 10 personnes à Los Angeles ont été testées positives pour le coronavirus en août, seulement pour être négatives après plusieurs jours de quarantaine et une autre série de tests COVID-19. Westbrook n’a pas identifié la production touchée; Westbrook Studios produit actuellement des Red Table Talks, animées par Jada Pinkett Smith, tandis que Westbrook Media a un certain nombre de tournages médiatiques en production.