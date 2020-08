Howie Long a longtemps aidé les téléspectateurs de Fox à comprendre les tenants et les aboutissants du jeu de gril. Maintenant, il va les encourager à parier sur ce qu’ils pourraient voir.

Long est la dernière personnalité de Fox Sports à assumer des fonctions promotionnelles pour Fox Bet, le partenariat de paris sportifs mobiles Fox Corporation fonctionne en collaboration avec Flutter Entertainment, le parent de la populaire plateforme de paris en ligne FanDuel. Ne vous attendez pas à ce que Long vous aide à vous frayer un chemin à travers les relations d’entreprise susmentionnées. Mais il servira en quelque sorte d’ambassadeur de la marque, offrant des informations sportives aux utilisateurs de Fox Bet.

À un moment où un grand nombre d’entreprises se lancent dans la facilitation des paris, les dirigeants considèrent Long comme une partie intégrante de l’aide à l’offre de paris sportifs de Fox se démarquer des autres. Beaucoup poursuivent des projections de milliards de dollars de revenus potentiels alors que les gouvernements des États lèvent progressivement les réglementations qui ont criminalisé les paris sportifs dans tout le pays. Morgan Stanley a projeté l’année dernière que le marché américain des paris sportifs pourrait générer près de 7 milliards de dollars de revenus d’ici 2025, contre 833 millions de dollars en 2019. Fox Bet voit une audience potentielle de 40 à 50 millions de non-parieurs à travers les États-Unis qui pourraient être encouragé à participer, déclare Andrew Schneider, directeur marketing de Fox Bet.

Long n’est que le dernier d’une courte série de personnalités de Fox Sports, notamment Shannon Sharpe, Charissa Thompson, Colin Cowherd et Terry Bradshaw, qui ont été sollicitées pour aider à vanter les avantages des paris à des personnes qui n’auraient peut-être pas essayé autrement. Le but, dit Schneider, est de dépeindre un pari comme “ce moment” Boom “super chargé lorsque vous placez votre pari, et tout d’un coup, tout change.”

D’autres testent également les eaux. WarnerMedia d’AT & T, NBCUniversal de Comcast et ESPN de Walt Disney ont tous testé des technologies de jeu, conclu des alliances avec des casinos ou offert des jeux aux téléspectateurs. Le fougueux parvenu Barstool Sports a vendu en janvier une participation minoritaire à l’opérateur de casino Penn National Gaming. Fox Bet n’a pas eu beaucoup de temps pour faire sa marque: le service n’a été lancé qu’en septembre dernier, et les dirigeants espèrent que la nouvelle campagne donnera à l’entreprise l’impression d’être «fanfaronne», dit Schneider.

Fox ne vise pas ses efforts sur les joueurs réguliers. Au lieu de cela, il souhaite accrocher ce qu’il considère comme un public potentiel de 40 à 50 millions de non-parieurs à travers les États-Unis qui pourraient être incités à participer. «Les paris sportifs vont être un énorme marché, et nous le voyons en quelque sorte évoluer sous nos yeux. C’est une grande opportunité», déclare Schneider, qui a rejoint l’entreprise après avoir travaillé sur le lancement d’ESPN + chez Walt Disney. «Mais comment positionner les paris d’une manière différente de celle de tous les acteurs du marché?»

Fox apporte Long dans le mélange juste avant le début prévu de la prochaine saison de la NFL, l’un des rassembleurs d’audience les plus fiables de la télévision à une époque où de nombreux téléspectateurs traditionnels migrent vers les services de streaming. Dans une nouvelle promo, Long et Bradshaw disent aux téléspectateurs que chaque pari sur Fox Bet «rend ce jeu encore plus important». Les graphiques montrent que les parieurs sont frappés par l’électricité, et Long grandit même en stature grâce au «pouvoir» qui émane de sa participation à l’application Fox Bet.

Le service est actuellement disponible dans le New Jersey, la Pennsylvanie et le Colorado, et les dirigeants prévoient de le lancer sur d’autres marchés si la législation le permet. La société exploite également un jeu gratuit «Super 6» dans tout le pays qui peut récompenser les utilisateurs avec des prix en faisant des prédictions rapides sur ce qui pourrait se passer dans six jeux différents.