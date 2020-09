Raven Software Hexen et Hexen II a éclaté de la Condamner clones dans les années 90 avec leur propre mélange d’éléments de jeu de rôle et de tir à la première personne dans un décor sombre et fantastique. Et pour ceux qui ont manqué cela, 3D Realms et 1C Entertainment, avec le développeur Slipgate Ironworks, ont la meilleure chose suivante avec GRAVEN.

Annoncé sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam, GRAVEN devrait sortir l’année prochaine. Tout comme Hexen II, GRAVEN présente un «monde médiéval horrible de divinités et de monstruosités», créé avec «une esthétique de la fin des années 90» à l’esprit avec des outils de développement modernes.

L’histoire vous implique en tant que prêtre fidèle de l’ordre orthogonal, exilé pour crime de représailles contre l’ordre de sacrifier votre fille adoptive. Vous revivez dans un petit bateau, à la dérive dans un marais. Un étranger vous transporte sur un terrain solide et vous donne des instructions vagues, ainsi qu’un personnel et un livre mystérieux. Votre travail consiste à traquer les mauvaises sectes hérétiques responsables de conjurer des fléaux et de tordre l’ordre naturel des saisons.

Avec une panoplie de pouvoirs et d’armes (jusqu’à 30 armes, soit dit en passant), vous traverserez trois vastes régions ouvertes et parcourerez les terres pour éliminer le mal. Vous ferez également face à des casse-tête environnementaux occasionnels et devrez trouver de l’or caché pour améliorer les armes et les sorts des forgerons et des alchimistes. Jouez en solo, avec un ami en coopération sur écran partagé, ou même en groupe de quatre en ligne pour un chaos arcanique complet.