Frances McDormand dit qu’elle a toujours rêvé de prendre la route.

Elle a dit à son mari quand elle avait 45 ans qu’elle avait l’intention de changer son nom pour Fern quand elle aura 65 ans et «commencer à fumer Lucky Strikes, boire de la Turquie sauvage et je prendrais la route dans mon camping-car.

Ses rêves se sont en quelque sorte réalisés avec «Nomadland». La gagnante d’un Oscar, 63 ans, joue dans le nouveau Searchlight Pictures en tant que Fern, une femme qui vit dans sa camionnette et rejoint une communauté de dériveurs. Le film, réalisé par Chloe Zhao, est basé sur le livre non-fiction de 2017 de Jessica Bruder «Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century».

Parmi les co-stars de McDormand figurent Linda May, Swankie, Bob Wells et Derek Endres, des personnes réelles qui vivent sur la route, mais qui présentent des versions légèrement romancées d’eux-mêmes dans le film.

Le Festival du film de Telluride a accueilli une projection drive-in de «Nomadland» vendredi soir au Rose Bowl de Pasadena, en Californie.

«C’était une leçon d’humilité d’être accepté par un groupe de personnes de savoir que quelle que soit la monnaie que j’ai gagnée en tant qu’acteur, cela ne faisait aucune différence si je ne pouvais pas tirer ma plate-forme, si je ne savais pas comment prendre une décharge dans mon seau de cinq gallons », a déclaré McDormand, ajoutant:« Il faut beaucoup de courage pour s’engager dans la vie et j’en suis vraiment ému. »

Frances McDormand, réalisatrice Chloe Zhao, Swankie et Linda May arrivent à la première du ‘Nomadland’ de Fox Searchlight au Rose Bowl de Pasadena, Californie, le 11 septembre 2020. Michael Buckner / PMC

Swankie a commencé à vivre dans son camping-car il y a environ 12 ans après que ses deux enfants aient grandi et aient quitté la maison.

«J’ai plus de ressources et plus de bonheur et de joie dans ma vie en ce moment», dit-elle.

Étouffant des larmes, elle a ajouté: «J’ai ressenti plus d’amour de Fran et Chloé et de l’équipe de tournage que de ma propre famille biologique. Je ne peux jamais vraiment montrer ma gratitude pour ça.

Le lendemain de la projection, les acteurs et l’équipe ont appris que «Nomadland» avait remporté le Lion d’or au Festival de Venise. Cette victoire fait de Zhao la première cinéaste à recevoir cet honneur depuis que Sofia Coppola l’a fait il y a dix ans avec «Somewhere». Zhao est également la première femme de couleur à remporter le premier prix depuis Mira Nair en 2001 pour «Monsoon Wedding».

