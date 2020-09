Si vous êtes un cinéphile, cloué à mourir, vous aurez sûrement à l’esprit le travail de Francis Ford Coppola. Le cinéaste américain a une carrière admirable, étant l’une des figures les plus importantes du soi-disant New Hollywood dans les années 70. Sa filmographie est presque impeccable, avec environ 25 productions cultes, mais sans aucun doute ses films les plus célèbres sont ceux de la trilogie Parrain.

C’est en 1972 qu’il sort le film basé sur le roman homonyme de Mario Puzo. Grâce à l’histoire de la famille du crime Corleone, le réalisateur a reçu toutes les distinctions possibles. C’est pour ça que deux ans plus tard, une suite spectaculaire arriverait et qui a reçu les mêmes compliments que le premier, mais c’est jusqu’en 1990 et après avoir travaillé sur d’autres films que Coppola daigna mettre fin à la trilogie.

Le réalisateur relancera la troisième partie de «The Godfather»

Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme il s’y attendait. La critique a déchiré The Godfather III –Bien qu’Al Pacino et une grande partie de la distribution soient revenus pour jouer leurs rôles respectifs–, et la fermeture peut-être des plus grands films de gangsters jamais sentis doux-amer. De plus, Francis Ford Coppola lui-même a dit que ce troisième film était plus une question commerciale qu’artistique, donc il n’était pas satisfait non plus.

C’est pourquoi près de 30 ans après la première de ce film controversé, le réalisateur acclamé a annoncé qu’il sortirait un remake du film, une plus conforme à la vision que lui et Mario Puzo avaient en 1990 de terminer cette histoire au cinéma. Selon Deadline, cette nouvelle coupe s’appellera Le parrain de Mario Puzo, Coda: la mort de Michael Corleone, et promet d’être une clôture spectaculaire, selon ce qu’ils avaient en tête.

Coppola nous présentera une nouvelle vision du film

Selon Francis Ford Coppola, pour cette version finale, il a créé un nouveau départ et une nouvelle fin, et en plus de cela, il a réorganisé certaines scènes, prises et thèmes musicaux pour avoir beaucoup plus de sens. «Avec ces changements et le matériel et le son restaurés, pour moi, c’est une conclusion plus appropriée pour Le Parrain et Le Parrain: Partie II» mentionne le cinéaste de 80 ans.

Comme s’il ne suffisait pas de le rééditer, le réalisateur a également déclaré qu’il avait travaillé avec son équipe pour le restaurer au format 4K, vous avez donc l’impression que Michael Corleone vous parle directement. Après avoir vérifié 300 boîtes de négatifs, son équipe a pu remplacer plus de 50 clichés de résolution inférieure et réparer les rayures, les taches et autres anomalies qui ne pouvaient pas fonctionner auparavant en raison des limites de la technologie.

Et tout le monde le verra-t-il?

En conclusion, Ford Coppola a déclaré que Le parrain de Mario Puzo, Coda: la mort de Michael Corleone Il sortira dans certains cinémas aux États-Unis et dans le monde en décembre 2020. Mais … la bonne nouvelle, c’est qu’après sa projection sur grand écran, ils sortiront une version physique afin que personne ne soit laissé sans voir leur version finale de The Godfather III. Nous espérons que dans l’un de ceux-ci le coronavirus se calme et que nous pourrons en profiter correctement au cinéma, enfiler des chonguitos.