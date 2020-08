2020-08-23 11:30:04

La pop star Frankie Bridge a admis qu’elle craignait de devoir affronter une bataille permanente contre l’anxiété et la dépression.

La pop star de 31 ans a traité des problèmes de santé mentale au cours de la dernière décennie et Frankie a maintenant accepté que c’est quelque chose qu’elle ne surmontera peut-être jamais complètement.

Elle a partagé: « J’ai encore de mauvais jours. Vous arrivez à un point où vous réalisez que ce n’est pas quelque chose qui peut être réparé.

«Dans le passé, j’ai pensé: ‘Je veux que ça disparaisse, je veux que ça soit réparé.’ Mais ce n’est pas toujours possible.

«Beaucoup de gens font cette erreur lorsqu’ils essaient d’aider un membre de leur famille ou un ami.

« Mais ils doivent réaliser qu’il ne s’agit pas de régler la situation – il s’agit de la contrôler et d’en apprendre davantage. »

Les problèmes de santé mentale de la chanteuse ont culminé en 2011, lorsqu’elle a été hospitalisée.

Cependant, la situation de Frankie s’est améliorée après avoir décidé de partager ses préoccupations, suggérant que cela avait aidé à lui sauver la vie.

Elle a déclaré au journal Daily Star Sunday: «Cela vous empêche d’être seul et d’essayer de le gérer vous-même pour avoir quelqu’un pour vous soutenir et vous aider.

« La méditation et la thérapie m’ont aussi aidé. Mais, bien sûr, tout cela s’est produit parce que j’ai commencé la conversation. »

Frankie – qui a Parker, six ans, et Carter, cinq ans, avec son mari Wayne Bridge – a également révélé qu’elle faisait attention à ne pas boire excessivement parce qu’elle sait que cela peut aggraver ses problèmes.

Elle a déclaré: « L’alcool affecte tout le monde différemment. Il s’agit de tout avoir avec modération.

«Mais il vaudrait peut-être mieux savoir combien vous buvez si vous avez des problèmes de santé mentale. Pour moi, je n’aime pas me sentir hors de contrôle.

«De plus, j’ai eu une vraie gueule de bois et cela m’a découragé pour la vie. Je me sentais mal. Je ne pense pas que cela vaille la peine de boire autant et de passer une bonne nuit si vous voulez vous sentir horrible pour tout le prochain journée. »

