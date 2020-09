Fremantle UK fusionne son label factuel Boundless avec l’acquisition récente de Naked pour créer la nouvelle société non scénarisée Naked Television.

La nouvelle entité sera dirigée par Fatima Salaria, directrice générale récemment nommée de Naked et ancienne commissaire de Channel 4.

Naked Television cherchera à combiner le meilleur des formats et de l’infrastructure de production de Boundless avec l’ardoise en plein essor de Naked au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La liste de l’entreprise comprend des franchises de divertissement à succès «The Apprentice» et «The Rap Game UK», des séries de divertissement factuelles comme «Grand Designs» et «100% Hotter» et des programmes factuels spécialisés «60 Days on the Streets», «The Day I Picked My Parents »et le récent« Planet Sex »présenté par Cara Delevingne (photo).

Simon Andreae, PDG de Fremantle UK, a déclaré: «Large mais audacieux, populiste mais progressiste, avec une équipe stellaire et un portefeuille combiné de spectacles classiques et de pointe, le nouveau Naked représentera une marque de qualité et d’innovation dans le monde. univers non scénarisé. “

Salaria a ajouté: «Je suis vraiment impatient de pouvoir combiner les meilleurs talents, l’expertise et les portefeuilles alors que nous continuons à développer notre offre factuelle.»

Pendant ce temps, Neil Smith, ancien directeur général de Boundless, est parti pour poursuivre de nouvelles entreprises.

«Pendant son séjour ici, le portefeuille de production grandi de Neil, Boundless, a diversifié sa clientèle et consolidé sa réputation de fournisseur de premier plan de programmes de classe mondiale», a déclaré Andreae. «Il la laisse dans une position forte et avec des projets passionnants en perspective. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Smith a ajouté: «Ce fut une explosion et je souhaite beaucoup de chance à Fatima. J’attends avec impatience ma prochaine étape, celle de développer du contenu avec un objectif. »