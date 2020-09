La Frittata di spaghetti c’est une ommelette Italien fait avec Pâtes, que vous pouvez préparer en profitant des restes de la veille. C’est un plat très facile à préparer et plus vous ajoutez de choses, plus il sera riche.

De quoi avez-vous besoin?

350 gr de Pâtes cuit.

50 gr de bacon.

50 gr de champignons.

5 oeufs

150 gr de fromage mozzarella.

50 gr de parmesan râpé.

Persil.

Sel et poivre.

Huile d’olive.

Comment vous préparez-vous?

Couper le bacon et faire revenir dans une poêle avec de l’huile à feu moyen. Au bout de 2 minutes, ajoutez les champignons émincés finement, salez et poivrez. Laisser sur le feu jusqu’à coloration dorée.

Frittata di spaghetti

Versez les œufs dans un bol et battez jusqu’à ce que le mélange épaississe. Ajouter les deux fromages et le persil finement haché, mélanger puis ajouter la sauce aux champignons.

Dans une poêle chaude légèrement graissée, placez le Pâtes et se propage sur toute la base. Cuire 5 minutes à feu moyen et quand il est croustillant, ajouter la préparation et laisser dans la cuisine 10 minutes de plus. Frittata di spaghetti. Bon Appetit!