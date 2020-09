Call of Duty: Guerre froide Black Ops Il lui reste encore quelques semaines à sortir, mais il semble qu’il y ait déjà ceux qui y jouent. Le jeu qui arrivera sur PS5, Xbox Series X mais aussi PS4, Xbox One et bien sûr PC, révélera plus de détails sur son multijoueur au cours de la semaine suivante, mais une fuite récente nous offre un bref aperçu.

Il a diffusé la verrue froide pendant jusqu’à 7 minutes, puis est venu à l’interdiction, 5v5 a été joué. Il y avait aussi Xclusive, Noah, tipi, tireur d’élite… @ ModernWarzone @ TheGamingRevo3 @_TomHenderson_ pic.twitter.com/buE01t43dp – Szűcs Bálint (@ SzcsBlint12) 3 septembre 2020

La fuite provient du youtuber DogisRaw, qui a apparemment commencé à diffuser un jeu 5v5 par accident. La diffusion a duré 7 minutes avant d’être interrompue, et d’autres YouTubers et créateurs de contenu pouvaient également être vus dans le jeu.

Le jeu se déroule sur la carte multijoueur de Miami, une nouvelle introduction au jeu selon les rumeurs.

Cela confirme qu’il y a déjà des gens qui testent la version bêta du nouveau Call of Duty, mais ils ne peuvent probablement pas en parler ou partager des images. La vidéo de ce premier gameplay n’est pas non plus facile à trouver, et il ne nous reste qu’une capture d’écran partagée par un utilisateur sur Twitter.

Pour l’instant, aucun de ceux qui étaient dans le jeu n’a commenté quoi que ce soit officiellement, et le plus probable est qu’ils restent silencieux. Bien que nous n’aurons pas à attendre longtemps, car une révélation importante viendra bientôt en ce qui concerne le multijoueur.

Activision montrera les premiers détails de ce mode de jeu, qui est la vraie raison pour laquelle la franchise est toujours aussi active aujourd’hui, le mercredi suivant 9 septembre. Nous savons également que la version bêta du jeu sera disponible par lots. La première aura lieu du 8 au 12 octobre, tandis que la seconde aura lieu du 14 au 18 octobre du même mois.

N’oubliez pas d’être à l’affût pour ne manquer aucune actualité.