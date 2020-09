Turtle Rock Studios a taquiné un peu de leur Laissé pour mort successeur Retour 4 Sang déjà, mais saviez-vous que les développeurs avaient un autre projet en préparation qui a malheureusement été mis en conserve avant de passer à Back 4 Blood?

La chaîne YouTube Unforgotten Games vient de publier une nouvelle vidéo détaillant le jeu annulé connu sous le nom de Envahisseurs ou Envahisseur. Selon la vidéo, entre 2015 et 2016, certains membres de Turtle Rock Studios avaient été occupés sur le terrain, qui était censé être pour PC, Xbox One et PlayStation 4. Le jeu était comparé à Left 4 Dead, mais se déroulait en Royaume-Uni, et au lieu de zombies, vous avez combattu des extraterrestres géants.

Le studio avait apparemment recruté pour le jeu, qui était vraisemblablement en pleine production en 2016. Le projet avait des concepts déjà élaborés, avec une campagne et un récit PvE de base. Chaque personnage avait un ensemble unique de capacités, y compris l’accès à une technologie futuriste qui leur donnait des armes futuristes appropriées. Chaque personnage aurait également des rôles spécifiques, comme un médecin ou un lourd.

Le jeu utiliserait apparemment également des environnements destructeurs procéduraux, similaires à ce que vous auriez trouvé dans le faction rouge séries. Il y aurait aussi, bien sûr, une variété d’étrangers à la fois à l’échelle et à la fonction, y compris un extraterrestre qui aurait été créé à partir de déchets.

Malheureusement, comme beaucoup d’autres projets, celui-ci n’a même jamais été annoncé et n’a probablement pas dépassé les premiers obstacles à l’approbation. Pourtant, cela vous fait espérer que Back 4 Blood utilisera certains des concepts qu’ils ont élaborés dans celui-ci. Back 4 Blood est actuellement en développement pour les consoles PC, de génération actuelle et de prochaine génération.