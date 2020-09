Le Funko New York Comic Con 2020 révèle se poursuivre alors que nous bifurquons dans les profondeurs de la franchise. Ces deux Pop m’ont en fait surpris avec la première sortie de Nickelodeon 2004 avec Danny Phantom. Le dessin animé raconte l’histoire de Danny Fenton qui a obtenu des pouvoirs fantômes dans son laboratoire parent. Il équilibre ensuite la vie au lycée et les fantômes de combat et Funko l’amène en 2020 avec leur prochaine Pop Exclusive NYCC. Les émissions Pop de Danny en lévitation et montrant ses pouvoirs fantômes. Les fans de la série ne voudront pas en manquer un de cette collection, je sais que ce sera sur ma liste. Ensuite, nous avons un autre membre de l’équipe McDonald’s avec le capitaine Crook. Ce méchant de McDonald’s vient de 1984 et est à la recherche d’autant de sandwichs Filet-O-Fish que possible. Le capitaine est de retour et prêt à rejoindre ses amis Funko avec cette exclusivité NYCC 2020.

Crédits: Funko

Crédits: Funko



Le New York Comic Con 2020 était censé avoir lieu du 8 au 11 octobre de cette année. Tout comme les conventions précédentes qui ont été annulées (Emerald City, WonderExpo, San Diego), Funko remplacera NYCC par Virtual Con 4.0. Tout comme San Diego Comic Con, ceux-ci seront tous publiés sur le Funko-Shop lors d’un grand événement en ligne. La plupart de ces pops bénéficieront d’exclusivités partagées qui toucheront la chaîne habituelle de détaillants comme GameStop, Walmart, Target, Hot Topic, etc. En se basant sur le dernier événement en ligne, le Funko-Shop aura 50/50 de chances de mettre la main sur un autocollant officiel du NYCC. Les fans pourront les trouver ici lorsque l’événement aura lieu qui reste à déterminer. La liste des exclusivités partagées n’a pas non plus été publiée, mais nous devrions la voir d’ici la fin de la semaine. Nous ne pouvons qu’espérer que Funko fera un meilleur travail avec ces versions contrairement au fiasco de leur lancement SDCC 2020. Restez à l’écoute des nouvelles révélations de NYCC 2020 Funko à mesure qu’elles sortent tout au long de la journée.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos de Tyler Roberts

Il est l’éditeur d’objets de collection depuis fin 2019. Funko Funatic, historien, vétéran de l’armée de l’air et collectionneur dévoué de beaucoup de choses.

enveloppe Twitter