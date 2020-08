Ce n’est peut-être pas officiel, mais cette affiche pour «Shazam!: Fury of the Gods» est plutôt géniale.

Shazam!: La star de Fury of the Gods, Zachary Levi, a montré une impressionnante affiche non officielle pour la suite du film 2019 de David F.Sandberg.

Après le titre du Shazam! La suite a été révélée récemment à DC FanDome, Zachary Levi s’est rendu sur Instagram pour montrer une affiche non officielle du film et partager son enthousiasme à l’idée de revenir au rôle. Donc, même si Dwayne Johnson a volé une grande partie de l’attention sur le Shazam! personnages avec son aperçu de Black Adam, les fans étaient toujours ravis de voir Billy Batson de Levi et le reste de la famille revenir pour une suite. Mais plus récemment, Levi a partagé un regard sur une affiche non officielle de la suite nouvellement annoncée pour expliquer à quel point il était excité de revenir dans le costume rouge et ces bottes dorées.

L’art pour Shazam! Fury of the Gods rassemble le reste de la famille des super-héros sous le personnage de super-héros de Billy Batson dans un design vibrant. Il est juste de dire que cet art est bien meilleur que celui récemment publié par le réalisateur David F. Sandberg. Pendant le DC FanDome Shazam! panneau, l’actrice Faithe Herman dessinait l’affiche, avant qu’elle ne révèle finalement le titre de la suite. Dans la légende, Zachary Levi a expliqué qu’il était fou excité d’apporter plus de Shazam! au public du monde entier très peu de temps avant de remercier les fans pour leur participation à l’événement en direct DC FanDome. Jetez un œil à l’affiche du film ci-dessous.

Que pensez-vous de l’affiche de Shazam!: Fury of the Gods? Êtes-vous impatient de voir Zachary Levi dans la suite? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Shazam!:

Nous avons tous un super-héros en nous, il faut juste un peu de magie pour le faire ressortir. Dans le cas de Billy Batson (Angel), en criant un mot – SHAZAM! -, cet enfant adoptif streetwise de 14 ans peut se transformer en super-héros adulte Shazam (Levi), grâce à un ancien sorcier. Encore un enfant dans l’âme – dans un corps déchiré et divin – Shazam se délecte de cette version adulte de lui-même en faisant ce que n’importe quel adolescent ferait avec des super pouvoirs: amusez-vous avec eux! Peut-il voler? At-il une vision aux rayons X? Peut-il tirer la foudre de ses mains? Peut-il sauter son test d’études sociales? Shazam entreprend de tester les limites de ses capacités avec l’insouciance joyeuse d’un enfant. Mais il devra maîtriser ces pouvoirs rapidement.

Réalisé par David F Sandberg, Shazam! étoiles Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans et Djimon Hounsou.

Source: Zachary Levi

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.