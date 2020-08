C’est fini pour Future et Lori Harvey.

Le couple se serait séparé après moins d’un an ensemble, selon divers rapports. Le rappeur, 36 ans, et le mannequin, 23 ans, ne se sont pas suivis sur Instagram et ont même supprimé des photos de leurs profils sociaux.

Le Sun rapporte que les deux avaient été mis en quarantaine ensemble pendant le verrouillage, mais ils ne se sont pas postés l’un sur l’autre depuis des mois.

Future et la belle-fille de Steve Harvey se fréquentaient depuis au moins janvier, date à laquelle ils ont rendu public leur relation pour la première fois. Ils ont montré PDA lors d’un voyage en Jamaïque pour célébrer le 23e anniversaire de Lori. Pour la Saint-Valentin, Future a surpris sa petite amie en remplissant sa maison de roses avant de l’envoyer en Utah pour une escapade rapide.

On ne sait pas pourquoi ils ont rompu. Plus tôt cette année, un test de paternité a confirmé que le rappeur «Life Is Good» est le père de la fille de 1 an de la mannequin Eliza Seraphin, Reign. Eliza a poursuivi Future pour paternité après avoir tenté d’éviter de passer le test de paternité et exigé 53 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants. Il a répondu en la poursuivant pour diffamation et atteinte à la vie privée.

Ni Future ni Lori n’ont abordé les rapports de rupture. Cependant, Future a publié une photo de quatre femmes non identifiées sur son histoire Instagram avec la légende: «Bon dimanche».

Aime

0