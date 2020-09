Série classée et la ligne « Rétro « figurines Hasbro G.I. Joe, perpétuez la tradition du renouveau que ce produit classique a reçu dans les années 80, avec la série animée et la collection de bandes dessinées G.I. Joe un vrai héros américain, qui cherchait à donner un fil conducteur aux personnages de l’époque, ainsi qu’à replacer ces jouets dans la préférence des enfants.

C’est avec cette nouvelle gamme de jouets que des personnages tels que Œil de vipère et son homologue maléfique, Storm Ombre, comme ceux que nous avons dans le coffre des déballages, dans son boîte rétro glorieuse qui simule les jouets de cette belle époque où nous jouions davantage avec des poupées comme celle-ci et pas tellement avec la Nintendo.

J’adore l’art et la présentation générale de cette boite et de son blister, qui contient votre figurine bien détaillée de trois pouces, qui comprend leurs armes et accessoires pour que vous puissiez les mettre au combat immédiatement.

J’aime le détail de mettre l’ancien logo Hasbro du début des années quatre-vingt sur cette boîte qui ne manquera pas d’attirer l’œil de la génération X et de certains hipsters millénaires dans le supermarché ou le magasin de jouets.

Derrière, nous avons quelques détails sur chaque personnage, ainsi que sur le reste des membres de cette ligne de jouets rétro qui comprennent 11 points d’articulation et même une petite base à mettre sur votre étagère préférée.

Peut-être que les jouets de ce G.I. Joe avait trois pouces pour réduire les coûts, ressembler davantage aux figurines d’action populaires inspirées de Star Wars de Kenner, et s’adapter à la fhigh général de plastique causé par la crise pétrolière de ces annéesmais les soldats de la famille Série classée par G.I. Joe, ils savent sûrement contester ces limitations, car leur taille est bien plus grande que celle de leurs frères rétro.

Dans cette ligne, nous avons des versions beaucoup plus détaillées de Œil de vipère, le malveillant Détruire et Barrage routier, qui, comme vous vous en souvenez peut-être, a été joué par Dwayne Johnson, mieux connu sous le nom de «The Rock», dans l’adaptation cinématographique de cet univers de soldats combattant pour la justice.

Chaque personnage apporte un beaucoup d’accessoires qui leur permettent de faire leur travailcomme Destro et son pistolet en or, Snake Eyes et sa fidèle mitraillette de science-fiction, et Roadblock et son (possible) fusil à positron.

Chaque figurine est livrée dans cette boîte élégante et concise qui vous montre l’action qui vous attend avec chaque G.I. Joe Classified Series, dans un style artistique qui rappelle ces vieilles affiches de cinéma épiques d’antan.

D’un côté, nous voyons différents emblèmes, mais je ne sais pas ce qu’ils représentent, et un nombre, qui montre à quelle vague de chiffres appartiennent ces personnages, ainsi que de l’art absolument magnifique faisant allusion à chaque poupée.

Je tiens à souligner que ces jouets ressemblent beaucoup au édition de luxe de la même série, qui s’accompagne de chiffres un peu plus détaillés, de certaines modifications de ses armes et accessoires et d’une boîte moins colorée, plus pour plaire au goût des adultes et pas tant à celui des enfants, même si en réalité, les deux versions sont presque identiques.

Ces chiffres ont articulations du cou, des membres et du tronc et la vérité … je suis impressionné. J’adore. J’aime ses détails, le type de plastique, ses piles d’accessoires, sa boîte et tout, vraiment.

J’aime aussi qu’entre les jouets d’une même famille il y ait des différences de corps telles que l’épaisseur et la hauteur, car ce sont des détails qui ajoutent beaucoup à la valeur de ces types de figurines.

Bref, c’est ce que nouveau de G.I. Joe de Hasbro. Je suis ravi de ces personnages et je meurs d’envie de les mettre dans une pose épique et de trouver une place dans ma maison pour la décorer.

C’est mon avis, mais je veux savoir ce que vous pensez des deux lignes de G.I. Joe. Seriez-vous intéressé à les avoir à la maison pour vous, vos enfants ou vos neveux? Dites-moi dans les commentaires.