Alors que la pandémie a toujours l’industrie du divertissement sur une accalmie, les acteurs se joignent aux lectures de la table d’appel Zoom.

Il y a eu des discussions sur la réinvention de la série à succès Friends avec une distribution entièrement noire – ce que les commentateurs ont dit est juste Living Single. Cependant, bien que les deux émissions présentent des similitudes frappantes, ce sont des scénarios très différents et il semble que Friends bouleversera sa programmation le 22 septembre, au moins sous la forme d’une lecture de table. Ces dernières semaines, les acteurs ont diverti leurs fans sur les appels Zoom alors qu’ils se réunissaient pour faire des lectures de table de scripts de films et de télévision célèbres. Gabrielle Union serait l’hôte d’une prochaine table de lecture d’un épisode de Friends, bien qu’avec un casting entièrement noir d’artistes primés.

Selon E !, l’événement en ligne se poursuivra dans le but de promouvoir l’organisation à but non lucratif When We All Vote, une organisation encourageant les citoyens à se présenter aux urnes. Le casting comprend Sterling K.Brown (Ross) et sa femme Ryan Michelle Bathe (Rachel) avec Orange is the New Black’s Uzo Aduba (Phoebe), Aisha Hinds (Monica) du 9-1-1, Kendrick Sampson (Joey) d’Insecure ) et Jeremy Pope (Chandler) d’Hollywood. La lecture sera dirigée par Salli Richardson-Whitfield, une actrice accomplie qui a été présentée dans des films tels que Black Dynamite, I Am Legend et The Great White Hype.

Pour ceux qui souhaitent le regarder en direct à 18 h. PT / 21 h ET. le 22 septembre, inscrivez-vous ici.

