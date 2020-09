Gabrielle Union a déclaré que la distribution originale de Bring It On voulait créer une suite du film de cheerleading populaire.

Union a parlé de la suite potentielle avec James Corden dans The Late Late Show mercredi 9 septembre. Elle a révélé que la distribution principale avait discuté de la possibilité d’une réunion pour le suivi de leur film emblématique.

Corden a demandé si elle avait parlé avec Kirsten Dunst, les acteurs et les cinéastes concernant l’opportunité. «Nous l’avons fait», confirma-t-elle. «En fait, nous avons organisé un panel public il y a quelques semaines et ils ont posé des questions à ce sujet, et nous nous sommes tous dit:« Nous y sommes. Nous sommes absolument d’accord ».

Union ne doute pas que cela se produira réellement, plus de vingt ans après la sortie du film original. «Cela va absolument arriver», a-t-elle poursuivi. “Je pense que parce que nous sommes tous obsédés par Cheer sur Netflix. Et cela a en quelque sorte ramené tout l’amour du cheerleading. Et nous voulons en quelque sorte voir où ces gens seraient 20 ans plus tard.”

Le réalisateur de Bring It On, Peyton Reed, a également taquiné la possibilité de la suite et du retour des personnages bien-aimés.

“Nous avons parlé de faire une chose 20 ans plus tard qui deviendrait un film de pom-pom girl générationnel”, a déclaré Reed à Insider. “En particulier avec les thématiques impliquées, je pense que cela pourrait être quelque chose qui serait vraiment opportun. Et avec un peu de chance, quelque chose qui n’éviterait pas les problèmes inhérents au film.”

En raison du saut de temps massif, les fans se sont demandé où seraient les personnages vingt ans plus tard. De toute évidence, les pom-pom girls doivent jouer un rôle majeur dans le film, les Toros et les Clovers sont-ils maintenant des entraîneurs ou ont-ils des enfants qui applaudissent leurs alma maters? Les pom-pom girls ont-elles remporté d’autres championnats ou ont-elles applaudi à l’université?

La seule chose sur laquelle tout le monde peut s’entendre est le fait que nous voulons revoir Union et Dunst dans leurs uniformes emblématiques.

Lors de la réunion Zoom du vingtième anniversaire du film le mois dernier, Dunst et Union ont parlé de leurs propres concepts de scénario.

“Alors, quoi que nous puissions trouver un jour, je veux dire, Kirsten, peut-être que nous sommes comme les co-chefs de la PTA. Je ne sais pas,” dit Union en riant. «Ou nous dirigeons une école de joie comme Cheer. Qui sait? Dunst a ajouté.

Dunst semble être prêt à relever le défi de dépeindre un entraîneur. “Je pense que ce serait amusant si nous – je veux dire, ce doit être une compétition contre quelqu’un maintenant”, a conclu Dunst.