Un nouveau spot télévisé Wonder Woman 1984 est arrivé!

Un nouveau spot télévisé Wonder Woman 1984 montre Gal Gadot avec l’armure Golden Eagle.

Wonder Woman 1984 a récemment été retardé, mais la campagne de marketing du très attendu film DC Comics bat toujours son plein. Warner Bros.Japon a laissé tomber un nouveau spot promotionnel pour la suite, révélant plus d’images de Diana Prince de Gal Gadot dans l’armure Golden Eagle.

Le spot télévisé Wonder Woman 1984 présente principalement des images déjà vues de la dernière bande-annonce du film, qui a fait ses débuts lors de l’événement DC FanDome. Vous pouvez consulter la chose complète ci-dessous.

Le spot de Wonder Woman 1984 comprend également la date de sortie du film à Noël 2020. Le film réalisé par Patty Jenkins devait initialement sortir en salles en novembre 2019 avant de passer en juin de cette année et plus tard en novembre. La semaine dernière, il a de nouveau été retardé par Warner Bros. en raison de la pandémie en cours.

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont actuellement secrets, mais le film suivrait Diana Prince de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un nouvel adversaire redoutable nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord. Wonder Woman a été vue pour la dernière fois dans le film Justice League de l’équipe de super-héros de Zack Snyder.

Réalisé par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, le film met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 devrait sortir en salles le 25 décembre 2020. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur le film et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube d’Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus exclusif!

Source: Warner Bros. Japon

Michael Bezanidis

Michael est le rédacteur en chef de Heroic Hollywood. Quand il ne joue pas à des jeux vidéo, il écrit généralement sur le cinéma et la télévision.