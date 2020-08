Ce fut un week-end chargé pour DC Comics et ses projets de films à venir. Il a également Wonder Women elle-même, Gal Gadot excité pour les fans de voir la suite de la franchise en pleine croissance. DC Comics et Warner Bros. ont organisé hier leur tout premier événement FanDome, une convention virtuelle qui a publié de nouvelles bandes-annonces de films, organisé des panels avec des membres de la distribution et fait de nouvelles annonces.

La deuxième bande-annonce de Wonder Woman 1984 est sortie chez FanDome et Gadot l’a partagée avec ses fans sur son compte IG. Elle a également partagé un extrait du casting de Wonder Woman 1984 et du panel de réalisateurs de l’événement FanDome. Le panel comprenait les acteurs Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et la réalisatrice Patty Jenkins.

Le casting et les fans de FanDome ont également eu une énorme surprise de Lynda Carter, qui a joué l’original Wonder Woman dans la série télévisée CBS des années 70. Gadot a été agréablement surpris par l’apparence de Carter et a remercié Carter pour ses contributions au personnage de Wonder Woman.

La nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 1984 est sortie à la fin de la table ronde et n’a pas déçu. Le point culminant principal de la deuxième bande-annonce a été de voir le personnage de Kristen Wiig, Barbara Minerva, se transformer complètement en personnage méchant Cheetah.

La bande-annonce donne également un premier aperçu de Wonder Woman de Gal Gadot face à Cheetah de Kristen Wiig. Wonder Woman de Gadot demande: « Barbara, qu’avez-vous fait? » avant de lui faire face.

Gadot et Wiig sont sur le point de s’affronter dans le film, mais Gadot a pris un moment hier pour souhaiter un joyeux anniversaire à Wiig. Elle a même publié une vidéo IG pour exprimer son amour pour son compagnon de casting.

La bande-annonce a également révélé des moments humoristiques et des hommages aux années 80 de la suite à venir. Il tournait principalement autour du personnage de Chris Pine à la mode des années 80 en essayant de porter un sac banane et un pantalon de parachute.

Gadot devrait avoir un emploi du temps chargé au cours des prochains mois. Wonder Woman 1984 sortira le 2 octobre 2020. Les deux autres films de Gadot Death on the Nile et Red Notice de Netflix devraient sortir respectivement le 23 octobre et le 13 novembre.

