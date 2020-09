Avec son Metroid et Alien influences (et bandes sonores légendaires de Chris Huelsbeck), le jeu de tir d’action des années 90 Turrican avait sa popularité reléguée à son continent d’origine de l’Europe, mais a quand même réussi à obtenir des ports vers la SNES et Genesis. Mais maintenant, après 3 décennies, la série est de retour grâce à Factor 5 et Strictly Limited Games.

Annoncé à la Gamescom, Factor 5 sortira Turrican Anthology Vol. je et Turrican Anthology Vol. II pour PlayStation 4 et Switch, au prix de 34,99 € chacun. Les deux anthologies couvrent tous les jeux sortis de la série et seront également disponibles en édition collector à 99,99 € et en «édition ultra collector» à 199,99 €. Vous pouvez lancer la pré-commande sur le site Web de Strictly Limited Games.

Voici ce que contiennent les deux anthologies:

Turrican Anthology Vol. I (34,99 €)

Turrican (Amiga)

Turrican 2 (Amiga)

Super Turrican (SNES)

Coupe du réalisateur Super Turrican (SNES)

Attaque de score Mega Turrican (Mega Drive)

Turrican Anthology Vol. II (34,99 €)

Turrican 3 (Amiga)

Mega Turrican (Mega Drive)

Coupe du réalisateur Mega Turrican (Mega Drive)

Super Turrican 2 (SNES)

Attaque avec score Super Turrican 1 (SNES)