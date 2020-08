Jeu d’horreur de survie Chanson d’horreur a terminé son dernier épisode sur PC plus tôt cette année, mettant fin à son histoire d’une boîte à musique maudite et de son effet obsédant et déchirant sur ceux qui entendent sa chanson. Cela étant fait, la musique sera enfin entendue sur Xbox One et PS4, arrivant à la période la plus effrayante de l’année.

Le développeur Raiser Games a annoncé le 29 octobre la date de sortie du jeu d’horreur à caméra fixe sur consoles lors de l’édition Gamescom 2020 du Future Games Show.

Le jeu vous permet d’échanger entre treize personnages, tous connectés par leur enquête sur la boîte à musique malveillante d’une manière ou d’une autre, et tous le font à leur propre emplacement unique. Vous devez rassembler des indices, résoudre des énigmes et échapper aux forces du mal qui se présentent à vous, mais le kicker est que tous les protagonistes peuvent mourir de façon permanente, l’histoire se poursuivant à travers l’un des survivants restants.

C’est un jeu qui affiche fièrement ses influences d’horreur de survie, avec de nombreux clins d’œil à des classiques tels que Tour de l’horloge et l’original Resident Evil.

Avec la prochaine tranche de L’anthologie des images sombres également disponible à la fin du mois d’octobre, il y a beaucoup de plats frais et effrayants à jouer le soir d’Halloween.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, Song of Horror est actuellement disponible sur Steam.