Voulez-vous que votre chiffon ait l’air neuf? Ensuite, il commence à réaliser l’astuce suivante, qui ne nécessite pas de produits coûteux remplis de produits chimiques qui finissent par nuire à notre santé à long terme.

Produits:

Savon pour le corps.

Gants

½ bouchon de chlore.

1 bouchon d’oxygène actif (Vanish).

Processus:

1.- Pour nettoyer complètement votre vadrouille, il vous suffit de mettre vos gants et de passer ce savon sur tout le tissu absorbant de cette vadrouille, puis de frotter régulièrement pendant environ 10 minutes ou jusqu’à ce que vous remarquiez des changements de couleur .

2.- À la fin, rincez la vadrouille et une fois que vous avez enlevé tout le savon du tissu, vous devez mettre du chlore et de l’oxygène actif dans 1 litre d’eau, afin de submerger et de frotter à nouveau votre vadrouille. Cette fois, faites-le pendant 5 minutes.

Conseils:

Avec cette astuce, vous rendrez votre sol beaucoup plus propre et avec une odeur beaucoup plus agréable. Il est à noter que le truc du savon est nécessaire que vous l’utilisiez une fois tous les 3 ou 6 mois, selon la couleur que votre vadrouille acquiert.

Remarque: Nous espérons que cette astuce infaillible a été d’une grande aide pour nettoyer votre maison.