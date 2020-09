Photo de Michael Regan / .

Gary Neville a déclaré à Sky Sports Football (09/08/20, début de 19h) que Kalvin Phillips de Leeds United pourrait trouver le football international “ plus facile ” que le football de Premier League à long terme.

Il a fait ces commentaires avant que Phillips ne se rende sur le terrain pour son arc contre l’Angleterre contre le Danemark, et Neville a ensuite ajouté pendant le match que Phillips et Declan Rice “ n’avaient pas besoin l’un de l’autre ” au milieu du parc parce qu’ils partageaient les mêmes idées. joueurs

Gareth Southgate a choisi de jouer contre trois dans le match de l’UEFA Nations League, le duo de Leeds et West Ham jouant comme seuls milieux de terrain – les Three Lions manquaient de créativité et ont dû se contenter d’un match nul et vierge.

Au début, Neville a partagé à quel point il était impressionné par Phillips lorsqu’il l’a vu pour la première fois jouer en direct la saison dernière avant de commenter son affichage lors de ses débuts.

“Je l’ai regardé en direct la saison dernière pour la première fois quand il a joué contre Salford dans un match de Coupe de la Ligue et il a été absolument exceptionnel dans ce match”, a déclaré Neville à Sky Sports. «Vous pouvez imaginer que c’était un niveau différent. Il contrôlait complètement le jeu.

«Donc, 12 mois plus tard, je le regarde jouer pour l’Angleterre. Je ne pense pas qu’il aura un problème pour s’adapter au football international, je pense que cela lui conviendra.

Les six premiers matches de Leeds United en 2020/21

Liverpool (A)

12 septembre

Fulham (H)

19 septembre

Sheffield United (A)

26 septembre

Manchester City (H)

3 octobre

Loups (H)

17 octobre

Villa Aston (A)

24 octobre

«Il pourrait même trouver plus facile [because of] la façon dont il joue [compared to] Football de Premier League où il sera ciblé. Où les gens voudront l’empêcher de jouer.

Sur sa performance: «Je pense que Phillips et Rice n’ont pas besoin l’un de l’autre car il n’y a pas de mobilité pour sortir de la ligne. Tout est en ligne droite. Et la dernière chose que vous voulez dans le football, ce sont des lignes droites – ils jouent très perpendiculairement les uns aux autres.

Les choses deviendront très intéressantes pour Phillips car il a maintenant la chance de faire passer son jeu au niveau supérieur lorsqu’il se heurtera à l’élite, à commencer par les champions d’Angleterre à Liverpool samedi.

De même, s’il est capable de produire des performances constantes, il peut se battre pour ce rôle de titulaire pour l’Angleterre, qui semble être à gagner.

Alors que Rice est un habitué depuis un certain temps, il n’a pas encore cimenté sa place au milieu du parc et il sera intéressant de voir comment Phillips est utilisé par son manager national à long terme.

