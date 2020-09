Cette recette est originale de la pâtissière australienne Donna Hay et son titre original est « Impossible gâteau citron et noix de coco » Mais pourquoi impossible? Parce que, selon Hay, il est impossible que cela ait l’air mauvais.

Une autre caractéristique de ce gâteau est que vous pouvez le réaliser directement dans le mixeur, voire à l’aide d’un mixeur portable ou d’un mixeur manuel, la pâte sera prête très rapidement!

Ingrédients:

1 œuf à température ambiante

50 grammes de beurre non salé fondu et un peu à graisser

375 millitres d’alternative lait ou végétale, à température ambiante

30 ml de jus de citron

Citron râpé

60 grammes de noix de coco râpée

50 grammes de farine de riz ou de fécule de maïs

120 grammes de sucre ou 10 millilitres d’édulcorant liquide

1 pincée de sel

Préparation:

Avant de commencer à faire ce gâteau, préchauffez le four à 160 degrés Celsius et graissez un moule à gâteau de 18 centimètres avec du beurre, ou utilisez des moules individuels comme ceux que nous utilisons pour les tartelettes.

Faites fondre le beurre au micro-ondes, à intervalles courts et à faible puissance, puis laissez-le chauffer un peu, s’il est très chaud.

Maintenant, versez tous les ingrédients dans le mélangeur, mélangez et battez jusqu’à ce que vous ayez un mélange homogène sans grumeaux et versez dans le moule ou dans les moules individuels.

Cuire au four de 20 à 40 minutes. Le temps dépendra de la cuisson du gâteau dans les moules à tarte ou dans le grand moule.

Surveillez la cuisson, car ce que vous voulez, c’est que le mélange caille à l’extérieur, mais lorsque vous cliquez sur un cure-dent, la pointe sort un peu humide.

Retirer du four, laisser refroidir sur une grille et décorer avec du sucre glace tamisé ou de la noix de coco râpée, si vous ne voulez pas ajouter plus de sucre.