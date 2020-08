2020-08-29 23:30:04

La reine Elizabeth a organisé une réunion socialement distante avec le duc et la duchesse de Cambridge.

La reine Elizabeth a organisé une réunion socialement distante avec le duc et la duchesse de Cambridge.

La royale de 94 ans a retrouvé son petit-fils, le prince William, sa femme, la duchesse Catherine, et leurs trois enfants – le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux.

Une source a déclaré au journal The Sun on Sunday: « Comme toute famille, ils ont désespérément voulu se remettre ensemble et sur la lune, c’était possible ce week-end. Ils sont tous là-bas depuis quelques jours et bien qu’il y ait des des démarches à distance sociale, ils ont pu trouver des moyens de se voir à l’extérieur. Ce fut évidemment une année difficile pour la reine et le duc d’Édimbourg de voir le pays faire face à la pandémie, alors ils étaient tous impatients d’y aller pour montrer leur soutien. »

Pendant ce temps, le royal de 38 ans a précédemment avoué qu’il pensait que le verrouillage du coronavirus avait créé une opportunité de «réévaluer les choses».

Il a expliqué: « Cette période nous a permis de tous réévaluer les choses. Le problème avec le verrouillage est que cela a été un peu un réveil que nous prenons peut-être notre vie un peu pour acquise parfois et il y a beaucoup de choses là-bas. cela peut nous faire trembler tous à tout moment … Je pense que particulièrement maintenant, en tant que parent, cela commence à vous faire regarder un peu plus vers l’avenir, quel genre de monde nous allons céder à la prochaine génération. eu beaucoup de temps pour réfléchir – et vous pouvez aussi avoir trop de temps pour réfléchir, et c’est aussi ce qui m’inquiète. »

Et le prince William s’est occupé pendant le verrouillage avec l’enseignement à domicile et en essayant de divertir ses enfants.

Il a expliqué: «J’ai trouvé ça assez éprouvant, essayer de garder les enfants engagés et intéressés par une sorte de travail. Ces quelques mois ont été intéressants. J’ai appris que ma patience est beaucoup plus courte que je ne le pensais! C’est probablement le la plus grande révélation pour moi, et ma femme a une super patience. «

Mots clés: La reine Elizabeth, le prince William, la duchesse Catherine

Retour au flux