Dans James « Ghost » St. Patrick’s (Omari Hardwick) monde, avez-vous vraiment pensé que les choses commençaient lentement? Ce n’était certainement pas le cas avec Power Book II: Ghost, avec Tariq (Michael Rainey Jr.) apprenant rapidement que sa mère Tasha (Naturi Naughton) hors de prison va l’envoyer sur le chemin même que son père a parcouru. Mais fera-t-il les mêmes erreurs que Ghost? Ces questions et d’autres ont été abordées par la distribution et l’équipe de création lors de la première série de questions-réponses avant la série animée par nul autre que Tommy lui-même, Joseph Sikora (Power Book IV: Force).

Un regard sur Power Book II: Ghost (Image: STARZ)

Alors rejoignez les EP Courtney Kemp et Curtis « 50 Cent » Jackson, avec Rainey Jr., Naughton, Mary J. Blige, Shane Johnson, et Cliff « Method Man » Smith alors qu’ils dirigent les spectateurs dans les eaux troublantes du Power Book II: Ghost.

« Power Book II: Ghost » reprend peu de temps après les événements bouleversants de « Power » alors que Tariq St. Patrick est aux prises avec un nouvel ordre mondial: son père est mort et sa mère, Tasha, face à des accusations pour le meurtre commis par son fils. Sans parler des rigueurs académiques de l’université Ivy League que Tariq assiste pour gagner son héritage. Vraiment seul pour la première fois de sa vie, Tariq est obligé de partager son temps entre l’école et se bousculer pour payer Davis MacLean, l’avocat de la défense avide de renommée qui est le seul espoir de Tasha de sortir de prison et d’échapper aux poursuites par de nouveaux a frappé l’avocat américain Cooper Saxe. Sans meilleure option, Tariq se tourne vers le jeu de la drogue familier, se mêlant à une famille acharnée dirigée par Monet Stewart Tejada, qui y est depuis bien plus longtemps que lui. Alors que Tariq essaie d’équilibrer son opération de drogue avec ses notes, sa vie amoureuse et sa famille, il se rend compte que le seul moyen d’éviter le même sort que son père a rencontré est de devenir lui – mais en mieux.

Les premières stars de la série dérivée Michael Rainey Jr. (Power, Lee Daniels ‘The Butler) comme Tariq St.Patrick, Naturi Naughton (Power, Fame) en tant que Tasha St.Patrick, Mary J. Blige (Mudbound, The Umbrella Academy) en tant que Monet Stewart Tejada, Shane Johnson (Power, Behind Enemy Lines) en tant que Cooper Saxe, Gianni Paolo (Ma, The Fosters) comme Brayden Weston, Quincy Tyler Bernstine (Ray Donovan, Modern Love) comme Tameika Washington, Daniel Bellomy (The Real MVP: The Wanda Durrant Story) en tant que Ezekiel ‘Zeke’ Cross, Paige Hurd (The Oval, Hawaii Five-O) en tant que Lauren Baldwin, et Cliff « Method Man » Smith (The Deuce, Garden State) comme Davis Maclean.

La série est également en vedette Mélanie Liburd (C’est nous, Gypsy) comme Caridad ‘Carrie’ Milgram, Justin Marcel McManus (Star) comme Jabari Reynolds, Woody McClain (L’histoire de Bobby Brown, l’histoire de la nouvelle édition) en tant que Cane Tejada, Lovell Adams-Gris (Coroner, Slasher) comme Dru Tejada, LaToya Tonodeo (The Oath) en tant que Diana Tejada, et Sherri Saum (Locke & Key) dans le rôle de Paula Matarazzo, enquêteur principal et bras droit de l’avocat de la défense arrogant MacLean.

Power Book II: Ghost est produit par le créateur de la série et showrunner Courtney A. Kemp à travers sa société End of Episode et Curtis « 50 Cent » Jackson à travers son G-Unit Film and Television. Également en tant que producteurs exécutifs de la série sont Mark Canton à travers son Atmosphere Entertainment MM, End of Episode’s Chris Selak et Danielle De Jesus, Shana Stein, et Bart Wenrich. Lionsgate TV produit la série pour STARZ.

