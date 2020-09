G.I. Joe est de retour et meilleur que jamais avec une autre statue incroyable de Kotobukiya. Lady Jaye est prête à détruire Cobra et à bien le faire dans son apparence ici Bishoujo. Les fans de GI Joe ont déjà vu une statue de Lady Jaye, mais cette fois, c’est elle qui porte un costume de Canary Ann. Avec une salopette jaune et un chapeau rouge, ce Joe est prêt à se diriger vers la ville sous couverture. Cette statue à l’échelle 1: 7ème est très détaillée et prête à être le point culminant de toute collection de fans GI Joe.

La ligne Bishoujo Kotobukiya GI Joe est très populaire car elle revisite des Joes emblématiques. Cette statue est simplement une variante et non un nouveau personnage, mais elle est parfaite pour les fans qui ont raté la sortie originale. Le design et l’artisanat de cette statue sont de haute qualité et feront le bonheur des fans de l’homme GI Joe Lady Jaye. Le G.I. La statue de Joe Lady Jaye Canary Ann Color Bishoujo de Kotobukiya sera au prix de 114,99 $. Elle devrait sortir en mars 2021 et les précommandes sont en direct et peuvent être trouvées ici. N’oubliez pas de vérifier certaines des autres statues de Joe comme la baronne. Yo Joe!

« Première série au monde de figurines d’action créées par Hasbro, GI Joe suit un groupe de héros dans leur combat contre Cobra, une organisation maléfique qui complote pour conquérir le monde. Dans cette ligne de statues à l’échelle 1: 7, les personnages colorés de GI JOE renaît sous le nom de BISHOUJO de Kotobukiya! Cette variante en édition limitée met en vedette Lady Jaye, un agent de l’unité spéciale d’élite mondiale connue sous le nom de l’équipe GI JOE, vêtue du costume de Canary Ann. Dans cette variante de couleur spéciale, on peut voir Lady Jaye portant un combinaison jaune moutarde alors qu’elle se faufile dans la ville. De plus, le chapeau militaire de couleur ketchup ajoute une touche mignonne supplémentaire à la conception générale. «

« Créée grâce à la puissance de la technologie, cette statue sculptée numériquement de haute qualité ne laisse aucun détail intact grâce à la main experte du sculpteur Takaboku Busujima (BUSUJIMAX)! La sculpture numérique fait ressortir un aspect et une sensation réalistes incomparables. L’emballage de cette statue peut également être réassemblé pour ressembler à l’emballage d’origine des figurines GI JOE du passé. La série GI JOE BISHOUJO continuera de croître avec une gamme étendue de personnages, alors restez à l’écoute pour plus de mises à jour! Yo JOE !! «

