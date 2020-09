Avec les fans de The Mandalorian de Disney + à seulement un peu plus d’un mois des aventures continues de Pedro Pascal‘s Din Djarin alias The Mandalorian and The Child alias Baby Yoda, Giancarlo Esposito aka Moff Gideon s’ouvre sur ce que les fans peuvent attendre de la série dérivée « Star Wars ». Lors d’une interview d’avant-spectacle aux Emmy Awards avec People, le nominé Esposito (pour The Mandalorian et AMC’s Better Call Saul) a expliqué à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre, y compris plus de l’histoire et le véritable objectif de The Child aka Baby Yoda.

Giancarlo Esposito comme Moff Gideon dans The Mandalorian. Image courtoisie de Lucasfilm

En outre, Esposito a laissé entendre que les téléspectateurs en apprendraient davantage sur Darksaber et comment cela se connecte aux précédentes séries « Star Wars » telles que The Clone Wars – et a ensuite laissé tomber des informations sur la façon dont les deux premières saisons jettent « les bases de la profondeur et l’ampleur qui va venir dans la saison 3 et la saison 4, où vous allez vraiment commencer à obtenir des réponses. » Ce qui est surprenant à ce sujet, c’est qu’il n’y a pas de mot officiel de « The Mouse » à propos de saisons supplémentaires (encore) bien que nous ayons signalé il y a quelques mois que la pré-production était apparemment déjà en cours. Voici un aperçu de ce qu’Esposito avait à dire:

« La prochaine saison de The Mandalorian va être très intéressante car vous allez commencer à découvrir le pouvoir de The Child, ce que signifie vraiment The Child. Vous commencerez également à découvrir les origines du Darksaber que Moff Gideon a et comment cela joue dans l’histoire précédente de Star Wars liée à The Clone Wars et à d’autres émissions. Et vous commencerez à avoir une idée vraiment dramatique du territoire. Nous vivons dans un univers immense et [has] tellement à explorer. Je pense donc que cette émission va commencer à jeter les bases de la profondeur et de l’ampleur qui vont venir dans la saison 3 et la saison 4, où vous allez vraiment commencer à obtenir des réponses. «

En avril, Variety a rapporté que le travail de pré-production de la troisième saison avait déjà commencé et que Favreau avait « écrit la saison 3 pendant un certain temps », avec ce vice-président et directeur créatif exécutif de Lucasfilm. Doug Chiang et le département artistique crée des concepts «depuis quelques semaines». Une autre source a également révélé que l’équipe de conception de la production avait commencé à travailler sur la troisième saison, nécessitant « un temps de préparation énorme » pour expliquer pourquoi le travail commençait si tôt. Une source supplémentaire était beaucoup plus terre-à-terre: « Nous venons juste de commencer la pré-production et envisageons de nouvelles aventures pour le Mandalorien dans la saison 3. »

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos de Ray Flook

En tant que rédacteur en chef de la télévision depuis 2018, Ray a commencé cinq ans plus tôt en tant qu’écrivain / photographe avant d’être recruté en tant que membre du personnel en 2017.

enveloppe instagram twitter