Gianluca Vacchi n’est inconnu de personne, en fait il est devenu célèbre précisément pour ses excentricités et son audace pour essayer de nouvelles choses.

21 septembre 2020 12h12 hs

Gianluca Vacchi Il ne cesse de nous donner des nouvelles et depuis qu’il a découvert qu’il sera père, il est plus audacieux que jamais et ses vidéos deviennent de plus en plus virales chaque jour.

Il s’agit d’un milliardaire italien qui a captivé les réseaux sociaux avec son amour pour la musique latine et ses chorégraphies originales.

Avec une bonne base de plus de 17 millions d’abonnés sur Instagram seul et quelques millions d’autres sur Tik Tok, Gianluca est devenu l’un des influenceurs les plus importants du public hispanique.

Dans cette opportunité, Gianluca elle s’est habillée comme une femme, avec des chaussures hautes dorées, un pantalon en lycra gris et un haut qui révèle son abdomen bien formé mais masculin.

Derrière lui, il y a un groupe de femmes dansant, parmi lesquelles sa femme, qui a déjà un ventre de plusieurs mois et qui donnera sûrement bientôt naissance au premier-né du milliardaire italien.