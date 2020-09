On suppose que Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​accueilli leur premier enfant cette semaine!

Gigi aurait accouché cette semaine, selon des informations et des indices découverts sur les réseaux sociaux mercredi 16 septembre. Les fans ont commencé à spéculer sur le fait qu’elle avait accouché après que les amis proches de Zayn, le duo de production et d’écriture Make You Know Love (alias Anthony et Michael Hannides, qui a travaillé sur son premier single «PILLOWTALK» en 2016), ont partagé dans une histoire Instagram qu’ils «sont devenus des oncles aujourd’hui.”

Peu de temps après que le duo ait publié leur histoire Instagram cryptique, confirmant apparemment la naissance du bébé de Gigi et Zayn, le père de Gigi, Mohamed Hadid, a partagé une belle lettre manuscrite à son petit-fils, intitulée «Grandpa’s Heart», sur son propre compte Instagram. La lettre ne donne ni le nom ni le sexe de l’enfant, mais est une douce ode à l’amour d’un grand-père pour son petit-enfant nouveau-né.

«Bonjour petit-enfant, c’est moi», écrit-il. «Mon cœur est aussi heureux que possible… Je te souhaite le soleil et la lune, je te souhaite un moment heureux.»

«Sachez que grand-père est toujours proche, je ferai n’importe quoi, n’importe quoi, pour toi ma chérie,» continua-t-il. «Quand j’ai appris que vous étiez en route, j’ai souri et essuyé une larme. J’ai pleuré la larme parce que je sais que mon cœur t’appartiendra toujours.

Certains fans pensent que sa lettre signifie que Gigi est peut-être actuellement en travail.

Voir son offre ci-dessous.

Dans ce qui a été considéré comme un autre indice par les fans sur les réseaux sociaux, mardi 15 septembre, la sœur de Gigi, Bella Hadid, a partagé une photo Instagram de sa sœur montrant sa bosse de bébé pendant qu’elle montrait sa propre bosse de «hamburger». Elle a écrit dans la légende qu’elle ne pouvait pas «arrêter de pleurer», ce qui a amené les fans à croire que Gigi était en travail à l’époque.

Voir la jolie photo ci-dessous.

Il reste à se demander si Gigi et Zayn sont encore officiellement parents mercredi – ni l’un ni l’autre n’ont officiellement confirmé quoi que ce soit sur leurs propres réseaux sociaux – mais on pense que leur date d’accouchement était à peu près à cette époque.

Gigi a partagé une photo de sa séance photo de maternité le 31 août, prise à l’origine le 26 juillet. Elle a sous-titré l’image, «33 semaines». Étant donné qu’une grossesse typique dure 40 semaines, elle devrait probablement être attendue à la mi-septembre.

Voir la belle photo ci-dessous.