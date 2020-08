Gigi Hadid a révélé sa bosse de bébé grandissante pour la première fois dans une nouvelle séance photo.

La future maman a partagé des photos de sa séance de maternité via Instagram mercredi 26 août. “Grandir un ange,” elle a légendé la première photo d’elle berçant sa bosse.

Les photos en noir et blanc ont été prises le 26 juillet, un peu plus d’un mois avant la date prévue pour septembre.

“Chérir cette fois”, a-t-elle écrit dans une deuxième légende. “J’apprécie tout l’amour et mes meilleurs vœux. Je n’oublierai jamais de créer ces images spéciales avec mes amis @luigiandiango @gabriellak_j @erinparsonsmakeup merci. Je t’aime!”

Voir les photos ci-dessous.

Plus tôt cet été, la top model a révélé la raison pour laquelle elle n’avait pas partagé de mises à jour sur sa grossesse. “De toute évidence, je pense que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi je ne partage pas plus, mais comme, je suis enceinte à cause d’une pandémie”, a-t-elle déclaré lors d’une diffusion en direct.

La jeune femme de 25 ans a ajouté que sa grossesse n’était “pas la chose la plus importante au monde”. Elle a déclaré que les gens devraient être plus préoccupés par la pandémie de coronavirus (COVID-19) et le mouvement Black Lives Matter.