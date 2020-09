Giuliana Rancic et Vivica A. Fox devaient être co-animatrices de la pré-émission virtuelle Live From the Red Carpet Emmys d’E!, Mais se sont retirées parce que les deux ont été testées positives pour COVID.

“Salut tout le monde. Alors que j’entre dans ma 20e année sur le E! tapis rouge, je dois dire que je ne prends pas à la légère le fait de manquer une remise de prix, mais malheureusement, cette année est tellement différente », a déclaré Rancic aux fans. «Dans le cadre de E! et les directives de test très strictes de NBCUniversal, en particulier avant un événement comme celui-ci, j’ai découvert que j’avais été testé positif au COVID-19. Maintenant, même si je ne voulais pas entendre cela, je suis très reconnaissant de l’avoir entendu avant de voyager et d’avoir peut-être pu exposer d’autres personnes. Alors pour cela, je suis reconnaissant.

Le mari de Rancic, Bill et son fils Duke, ont également été testés positifs, mais «nous allons tous bien et nous prenons soin l’un de l’autre, donc je vais recommencer à le faire», dit-elle.

Le co-animateur Brad Goreski a également lu une déclaration selon laquelle Fox devait sauter l’événement car elle était en quarantaine après avoir été testée positive pour COVID.

E! est diffusé en direct à partir d’un plateau construit sur le terrain Universal.

Lisez la déclaration complète de Rancic ci-dessous:

“Salut tout le monde. Alors que j’entre dans ma 20e année sur le E! tapis rouge Je dois dire que je ne prends pas à la légère le fait de manquer une cérémonie de remise de prix, mais malheureusement, cette année est tellement différente. Dans le cadre de E! et les directives de test très strictes de NBCUniversal, en particulier avant un événement comme celui-ci, j’ai découvert que j’avais été testé positif au COVID-19. Maintenant, même si je ne voulais pas entendre cela, je suis très reconnaissant de l’avoir entendu avant de voyager et d’avoir peut-être pu exposer d’autres personnes. Donc pour cela, je suis reconnaissant. En ce qui concerne ma santé, je vais bien. Mon mari Bill et notre fils [Duke] a également fait un test positif, mais nous nous débrouillons tous bien et nous prenons soin les uns des autres, alors je vais recommencer à le faire. Mais je veux juste dire que je vous souhaite tout le meilleur et s’il vous plaît, protégez-vous et protégez ceux qui vous entourent. Faites bien attention et je vous verrai sur le prochain tapis rouge.