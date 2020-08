La campagne #GlobalAidForLebanon lancée par Wassim «Sal» Slaiby, directeur de Weeknd et PDG de XO Records, en collaboration avec Global Citizen et World Food Programme USA (PAM USA), a rapporté plus de 1,2 million de dollars en espèces et en promesses à ce jour, dépassant 1 million de dollars en seulement Des centaines de donateurs ont contribué, selon l’annonce. La campagne a été lancée plus tôt ce mois-ci pour collecter des fonds pour les victimes de l’explosion dans le port de Beyrouth qui a tué plus de 200 personnes et laissé des milliers de sans-abri , au milieu de la pandémie COVID-19. Les fonds seront répartis entre la Croix-Rouge libanaise, le Children’s Cancer Center of Lebanon et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (UNWFP).

The Weeknd lui-même a fait don de 300 000 $, tandis que Live Nation a engagé 50 000 $. Slaiby et sa femme, Rima Fakih (ancienne Miss USA), sont tous deux nés au Liban; il a émigré au Canada, pays d’origine de The Weeknd, à l’adolescence, et elle aux États-Unis lorsqu’elle était enfant. Plus tôt cette semaine, le couple a fait don de 250 000 $ au fonds de secours.

«Je voudrais souligner les efforts extraordinaires de Sal Slaiby, Rima Fakih et Global Citizen pour leur dévouement à faire en sorte que le peuple libanais reçoive le soutien dont il a besoin pour survivre et se reconstruire», a déclaré Barron Segar, président et PDG du Programme alimentaire mondial des États-Unis. «Leurs efforts vitaux garantiront que les personnes qui ont besoin d’aide l’obtiendront, qu’il s’agisse de nourriture, d’un abri ou d’une assistance médicale. Nous apprécions beaucoup leur attention et le fait qu’ils aient choisi la Croix-Rouge du Liban, le Children’s Cancer Center et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies comme bénéficiaires de cette campagne.

«Nos cœurs sont profondément ancrés dans notre patrie du Liban et voir nos amis, notre communauté et les gens du monde entier faire un don pour aider est vraiment émouvant. Nous venons juste de commencer, car cette dévastation est si profonde, et nous espérons voir l’élan du fonds augmenter afin que nous puissions obtenir une aide suffisante à notre pays qui en a tant besoin », ont déclaré Sal et Rima Slaiby.

Michael Sheldrick, responsable des politiques et des affaires gouvernementales chez Global Citizen, a déclaré: «Global Citizen est honoré de servir de communauté d’acteurs du changement engagés à améliorer le monde en agissant, en luttant contre l’extrême pauvreté et en inspirant un changement durable. Des dizaines de citoyens du monde ont répondu à l’appel pour aider le peuple de Beyrouth, en soutien à la campagne «Global Aid for Lebanon», et cette vague de soutien témoigne de la puissance de l’humanité. Nous savons que nous sommes plus forts lorsque nous nous unissons pour élever les communautés dans le besoin et que Global Citizen existe pour qu’aucune communauté n’ait jamais à endurer seule la détresse.

Les fonds destinés au Programme alimentaire mondial des Nations Unies appuieront les efforts de secours au Liban, notamment la fourniture de colis alimentaires d’urgence aux familles très vulnérables, ainsi qu’aux familles touchées par la crise économique à long terme; apporter de la farine de blé et du blé pour assurer la continuité de l’approvisionnement national en pain; soutenir les opérations logistiques dans le port gravement endommagé de Beyrouth et aider à le reconstruire en transportant des équipements de transport aérien et en installant des entrepôts et des unités mobiles de stockage de céréales autour du port.