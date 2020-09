Aujourd’hui, nous avons appris que Jon Favreau et Jake RowellLe titre VR de Gnomes & Goblins sera enfin lancé plus tard ce mois-ci. Cela fait quatre ans que ce jeu a été présenté en avant-première en 2016, car ils nous ont présenté une toute nouvelle expérience de réalité virtuelle épique qui est essentiellement une aventure de simulation d’aventure fantastique. en partenariat avec Wver, le jeu sortira via PCVR sur Steam, Oculus et Viveport le 23 septembre 2020. Le jeu vous fera rencontrer des habitants gobelins en devenant partie intégrante de leur société et en aidant à les sauver de leurs ennemis. Vous aurez la possibilité de vous promener librement dans une forêt enchantée pour découvrir des couches plus profondes de leurs mystérieuses manières, qui incluent de nombreuses tâches et énigmes en cours de route, le tout avec votre récompense. Nous avons quelques citations sur le projet ci-dessous ainsi qu’une bande-annonce pour que vous puissiez en profiter.

Soyez prêt à découvrir une toute nouvelle expérience de réalité virtuelle fantastique, gracieuseté de Wver.

«Je suis incroyablement heureux de voir comment Wevr a donné vie à ma vision originale en réalité virtuelle. Dès les premiers jours des croquis approximatifs et des concepts abstraits, toute l’équipe de Wevr s’est engagée à favoriser le type de liens émotionnels qui, je crois, permettront à Gnomes & Les gobelins occupent une place spéciale dans le cœur des joueurs du monde entier. Nous avons travaillé dur pour créer l’ambiance et le sentiment que Gnomes & Goblins est comme un parc à thème virtuel, où la magie et le sens attendent à chaque coin de rue « , a déclaré Favreau . «Lorsque Jon nous a abordés pour la première fois avec son premier concept et ses croquis, j’ai immédiatement su que nous avions trouvé un scénario merveilleux peuplé de personnages attrayants pour nous aider à explorer le médium VR. Ce projet prend tous les progrès créatifs que nous avons réalisés dans le développement de theBlu et élève le expérience avec des personnages uniques basés sur l’IA habitant un monde interactif qui invite les joueurs à créer une connexion avec la forêt et en particulier son adorable guide, Buddy the Goblin « , a déclaré le directeur et producteur exécutif de G&G Jake Rowell. Madison Wells Media PDG Gigi Prizker a déclaré: «Nous avons rejoint ce projet dès sa création car nous savions que le concept de Jon Favreau se marierait parfaitement avec l’expérience éprouvée de Wevr en matière d’innovation dans l’industrie de la réalité virtuelle. Nous sommes très heureux d’avoir contribué à un projet comme Gnomes & Goblins qui représente un nouveau type d’expérience immersive unique en son genre dans l’espace. « « Je suis ravi d’annoncer enfin la date de sortie officielle de Gnomes & Goblins. Après des années de persévérance créative, notre équipe et nos partenaires peuvent célébrer le voyage monumental consistant à donner vie à la vision de Jon sur Gnomes & Goblins. En tant que studio indépendant, nous ne pouvions pas être plus heureux de partager ce monde virtuel expérimental avec des fans du monde entier. Nous espérons que l’amour et l’attention apportés à ce produit résonneront et nous permettront de continuer notre voyage et de faire avancer le médium immersif pour tous », a déclaré Wevr Cofondateur et PDG Neville Spiteri.

